Генпрокурор пообещал проверить деятельность всех лизинговых компаний

"Работа в этом направлении сейчас только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые тем или иным образом связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы. Не рассказывая им реальные условия и обогащаясь на незнании законов нашими гражданами", - подчеркнул Швед. Его цитирует Интерфакс-Запад





Он напомнил, что Генпрокуратура в ходе недавних проверок этого сектора уже выявила более 2 тыс. пострадавших. Среди них пенсионеры, люди с низкими доходами, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

"Дельцы на этих схемах зарабатывают миллионы долларов. На наш взгляд, это неправильно", - подчеркнул генпрокурор.





В связи с этим, сообщил Швед, Национальному банку предложено внести соответствующие изменения в законодательство, а правоохранительным органам - до конца разобраться, что происходит на этом рынке.



