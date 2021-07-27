Цена на огурцы в "огуречной столице" пошла вверх













Как рассказали «Медиа-Полесью» овощеводы, за стандартные хорошего качества огурчики сегодня покупатели давали от 40 до 50 копеек за килограмм. В мешках – дешевле.





На прошлой неделе цена на огурцы опускалась до 10 и даже 5 копеек за кг. Были случаи, когда из-за невостребованности собранный урожай хозяева давили машинами. МП рассказывало об это в публикации В Ольшанах цена на огурцы упала до 10 копеек за кг. Невостребованные овощи давят машинами

Фермеры отмечают, что сезон выращивания огурцов подходит к концу. Многие из них всерьёз раздумывают над тем, чтобы сменить привычный для них бизнес на другой. В условиях переизбытка овощей из-за закрытых границ он не приносит дохода.