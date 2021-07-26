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С 1 августа повысятся цены на некоторые марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало данные о ценах на сигареты, которые будут действовать с 1 августа 2021 года в Беларуси. Некоторые виды табачной продукции подорожают.


Например, пишет Office Life, гродненские «Премьер» и «Премьер 7» будут стоить уже не 1 рубль 40 копеек, а 1 рубль 53 копейки. Подорожают и Minsk City с 1 рубля 40 копеек до 1 рубля 50 копеек и т. д. При этом компании «Интер-Тобакко» и «Энерго-Оил», которые связаны с сетью «Табакерка», практически не поднимут цены.

В этом году стоимость сигарет меняется не впервые. На определенные виды цены повышались с 1 апреля.
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