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На офисы большие скидки, а торговля не расширяется: нет активности бизнеса

Из-за того, что компании переходят на удалёнку и переезжают, рынок недвижимости переживает не лучшие времена. Офис уже не обязательный атрибут работы компании, в Минске не открываются новые торговые центры, а отели рады хотя бы небольшой прибыли.

Компании отказываются от офисов или выбирают помещения поменьше / empire.ru

Узнали у эксперта, пишет Еврорадио, что может оживить рынок коммерческой недвижимости, чем опасно сохранение текущей ситуации и в чём на рынке недвижимости белорусы пока не могут разобраться. 

Новых компаний почти нет, а старые уезжают


В регионах рынок офисной недвижимости всегда был слабее, чем в Минске, отмечает управляющий директор, партнёр Colliers Belarus Денис Четвериков.

— В кризис самый сильный удар приходится по самым слабым местам. Поэтому за МКАДом реально тяжело. В Минске тоже сложновато рынку офисов. Релокейты и удалёнка негативно влияют. Потребность в офисах просела на 20-30 процентов. Но не могу сказать, что все разбежались, айтишники уехали и никому ничего совсем не надо.

По словам собеседника, с начала коронавируса изменилось отношение к офисам. Компании стали спокойнее относиться к тому, что офиса нет или он маленький. 

— Раньше без него просто нельзя было открыться. Теперь затраты на офис стали восприниматься как нечто избыточное и не совсем обязательное. 

Можно из дома поработать или отправить персонал в коворкинг. То есть спрос сократился, и почти нет нового спроса, потому что практически нет новых компаний. Крупнейшие компании понемногу переезжают, и на рынке появляется по 10-20 тысяч метров квадратных. Это большие цифры.

Тем временем офисы понемногу строятся. На рынок выходят новые площади. Поэтому цены становятся всё меньше.

— Ставки ушли вниз по отношению к 2019 году. У кого-то на 20 процентов, а у других даже на 50 процентов. Если раньше аренда хорошего офиса стоила от 18 евро за квадрат без НДС, то сегодня 12-13 евро. Прямо очень хороший, с прекрасным ремонтом — 14 евро.

В качественном отношении тоже есть изменения. Раньше офисы сдавали без отделки: давай 20 евро за квадрат и вкладывай в ремонт. Теперь люди не готовы терять деньги на ремонте и это возлагается на арендодателя.

“$300 в месяц за рабочее место? Как-то круто”


По мнению Дениса Четверикова, рынок коворкингов в Беларуси совсем не развит.

— Были проекты, которые не выстрелили. И есть ряд девелоперов, которые не могут сдать офисы и рады бы сделать коворкинги. Но пока не получается. Рынок не научен немного. Плюс девелоперы считают экономику так, что дерут, условно говоря, втридорога. И когда тебе говорят: “$300 в месяц за рабочее место”. Думаешь: “Блин, $300? Как-то круто”. Если бы сказали $100 и там всё симпатично — окей.

Не получилось у девелоперов работать с ценами по $300, как и по $200. Бизнес должен найти баланс по цене и разобраться, как продавать и рекламировать коворкинги, кто целевая аудитория, считает эксперт.

— Перспективы есть, но не созрел бизнес. Люди тоже не дошли. Кто-то видел красивую картинку, но ещё есть барьер: прийти и сесть. Если это опенспейс, то кого-то коробит сидеть вместе с другими. Кабинет можно, но тоже как-то скучно. Влияет и то, что выбора на рынке нет. Есть много помещений, в том числе старых заводских, из которых можно сделать отличные коворкинги. Поэтому ждём. 

Отелям лучше, но положение нестабильное

Пандемия сильно подкосила сферу туризма в прошлом году. Эксперт отмечает, что по официальной статистике загрузка отелей и гостиниц составила всего 30%.

— Думаю, на самом деле даже меньше. Сейчас ситуация выравнивается. “Топчики” неплохо себя чувствуют. Это свежие отели, с хорошим ремонтом и локацией. Они дошли до 50 процентов загрузки, и им хватает, чтобы с небольшим плюсом работать. Периферия и госы, думаю, примерно на 20 процентов загружены. Свежей официальной статистики нет. Готовят, что раз в год теперь будет статистика — ждите января.

Собеседник подчёркивает, что, несмотря на улучшение, ситуация нестабильна. Прогнозы давать тоже сложно: всё зависит от ситуации в стране.

— Российским отельерам Минск интересен очень сильно. Они в нас верят и хотят здесь открываться. Если к нам действительно пойдут российские компании, это рынок недвижимости оживит. Если всё будет как сейчас, то и офисному сегменту будет тяжеловато. Ставки могут снизиться, проектов станет меньше, некоторые заморозятся. В течение какого-то времени будет стагнация, пока бизнес не оживится. 

В Минске не открылся ни один крупный торговый объект

Торговля в Минске не расширяется. За первое полугодие 2021 года не введено ни одного большого объекта. 

— Объектов от 5 тысяч квадратных метров попросту нет. Такого никогда не было, — рассказывает эксперт на конференции Belarus Retail Day.

По данным Дениса Четверикова, в 2020 году в Минске для торговли введено в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров.

Вместе с тем остаются объекты, которые ещё строятся. По оценкам эксперта, в следующие год-полтора в Минске должны появиться ещё 230 тысяч квадратов торговой недвижимости.

За пять лет прирост должен достигнуть 500 тысяч квадратных метров. 

— По достижении этого показателя совокупная торговая площадь в Минске достигнет двух миллионов метров квадратных, что соответствует европейским значениям, — заключает Денис Четвериков.
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