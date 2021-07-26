Компании отказываются от офисов или выбирают помещения поменьше / empire.ru





Узнали у эксперта, пишет Еврорадио, что может оживить рынок коммерческой недвижимости, чем опасно сохранение текущей ситуации и в чём на рынке недвижимости белорусы пока не могут разобраться.

Новых компаний почти нет, а старые уезжают





В регионах рынок офисной недвижимости всегда был слабее, чем в Минске, отмечает управляющий директор, партнёр Colliers Belarus Денис Четвериков.





— В кризис самый сильный удар приходится по самым слабым местам. Поэтому за МКАДом реально тяжело. В Минске тоже сложновато рынку офисов. Релокейты и удалёнка негативно влияют. Потребность в офисах просела на 20-30 процентов. Но не могу сказать, что все разбежались, айтишники уехали и никому ничего совсем не надо.





По словам собеседника, с начала коронавируса изменилось отношение к офисам. Компании стали спокойнее относиться к тому, что офиса нет или он маленький.





— Раньше без него просто нельзя было открыться. Теперь затраты на офис стали восприниматься как нечто избыточное и не совсем обязательное.





Можно из дома поработать или отправить персонал в коворкинг. То есть спрос сократился, и почти нет нового спроса, потому что практически нет новых компаний. Крупнейшие компании понемногу переезжают, и на рынке появляется по 10-20 тысяч метров квадратных. Это большие цифры.





Тем временем офисы понемногу строятся. На рынок выходят новые площади. Поэтому цены становятся всё меньше.





— Ставки ушли вниз по отношению к 2019 году. У кого-то на 20 процентов, а у других даже на 50 процентов. Если раньше аренда хорошего офиса стоила от 18 евро за квадрат без НДС, то сегодня 12-13 евро. Прямо очень хороший, с прекрасным ремонтом — 14 евро.





В качественном отношении тоже есть изменения. Раньше офисы сдавали без отделки: давай 20 евро за квадрат и вкладывай в ремонт. Теперь люди не готовы терять деньги на ремонте и это возлагается на арендодателя.

“$300 в месяц за рабочее место? Как-то круто”





По мнению Дениса Четверикова, рынок коворкингов в Беларуси совсем не развит.





— Были проекты, которые не выстрелили. И есть ряд девелоперов, которые не могут сдать офисы и рады бы сделать коворкинги. Но пока не получается. Рынок не научен немного. Плюс девелоперы считают экономику так, что дерут, условно говоря, втридорога. И когда тебе говорят: “$300 в месяц за рабочее место”. Думаешь: “Блин, $300? Как-то круто”. Если бы сказали $100 и там всё симпатично — окей.





Не получилось у девелоперов работать с ценами по $300, как и по $200. Бизнес должен найти баланс по цене и разобраться, как продавать и рекламировать коворкинги, кто целевая аудитория, считает эксперт.





— Перспективы есть, но не созрел бизнес. Люди тоже не дошли. Кто-то видел красивую картинку, но ещё есть барьер: прийти и сесть. Если это опенспейс, то кого-то коробит сидеть вместе с другими. Кабинет можно, но тоже как-то скучно. Влияет и то, что выбора на рынке нет. Есть много помещений, в том числе старых заводских, из которых можно сделать отличные коворкинги. Поэтому ждём.

Отелям лучше, но положение нестабильное

Пандемия сильно подкосила сферу туризма в прошлом году. Эксперт отмечает, что по официальной статистике загрузка отелей и гостиниц составила всего 30%.





— Думаю, на самом деле даже меньше. Сейчас ситуация выравнивается. “Топчики” неплохо себя чувствуют. Это свежие отели, с хорошим ремонтом и локацией. Они дошли до 50 процентов загрузки, и им хватает, чтобы с небольшим плюсом работать. Периферия и госы, думаю, примерно на 20 процентов загружены. Свежей официальной статистики нет. Готовят, что раз в год теперь будет статистика — ждите января.





Собеседник подчёркивает, что, несмотря на улучшение, ситуация нестабильна. Прогнозы давать тоже сложно: всё зависит от ситуации в стране.





— Российским отельерам Минск интересен очень сильно. Они в нас верят и хотят здесь открываться. Если к нам действительно пойдут российские компании, это рынок недвижимости оживит. Если всё будет как сейчас, то и офисному сегменту будет тяжеловато. Ставки могут снизиться, проектов станет меньше, некоторые заморозятся. В течение какого-то времени будет стагнация, пока бизнес не оживится.

В Минске не открылся ни один крупный торговый объект

Торговля в Минске не расширяется. За первое полугодие 2021 года не введено ни одного большого объекта.





— Объектов от 5 тысяч квадратных метров попросту нет. Такого никогда не было, — рассказывает эксперт на конференции Belarus Retail Day.





По данным Дениса Четверикова, в 2020 году в Минске для торговли введено в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров.





Вместе с тем остаются объекты, которые ещё строятся. По оценкам эксперта, в следующие год-полтора в Минске должны появиться ещё 230 тысяч квадратов торговой недвижимости.





За пять лет прирост должен достигнуть 500 тысяч квадратных метров.





— По достижении этого показателя совокупная торговая площадь в Минске достигнет двух миллионов метров квадратных, что соответствует европейским значениям, — заключает Денис Четвериков.