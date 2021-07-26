— У нас больше 550 политзаключенных. По количеству сидящих журналистов мы уже переплюнули Турцию. А там 80 млн населения. Почему топ-менеджеры IT-компаний только «испытывают неудобства» от того, что, например, после посадки самолета с Протасевичем к ним кто-то не долетел, не заключил какой-то контракт? — размышляет предприниматель в эфире канала «Жизнь-малина». — Почему не уменьшается поток поступающих в ПВТ? Потому что это действительно классная суперльготная институция.





И когда у тебя центр прибыли на Кипре, в США, на Канарах, а здесь ты только держишь сотрудников, то для твоего бизнеса нет никаких угроз, кроме того, что ты потеряешь этих сотрудников.





Когда ты реально как владелец какой-то компании понимаешь, как много денег ты экономишь на том, что твоя компания здесь участвует в ПВТ, наверное, в этот момент не то, что совесть отключается, но желание рубить шашкой, высказываться, чтобы в ответ к тебе кто-то пришел и арестовал сотрудников или остановил деятельность компании, сильно уменьшается.





Плюс, я думаю, очень много владельцев находятся за границей либо являются иностранцами. Когда ты за границей наладил свою жизнь и от белорусского бизнеса зависят твои доходы… не то, что я это оправдываю, но я могу это понять.





В то же время Кирилл Волошин признался, что не понимает позицию известного IT-предпринимателя Виктора Прокопени, который никак не высказался даже, когда уничтожали компанию TUT.BY.





— Вижу, как Прокопеня лайкает биткоин-кошелек, и при этом у очень умного, очень успешного, ранее очень демократически настроенного очень прогрессивного человека перестают появляться посты с августа 2020 года, а те, которые были о помощи пострадавшим (не помню от чего), исчезли.





Наверное, поскольку он сам находился по, предполагаю, ложному обвинению в тюрьме, лучше понимает, как действует вся эта силовая система.





Наверное, он мог предсказать в августе 2020 года, что в 2021 году придут к «Юркасу», к TUT.BY, к «Нашай Ніве», в «21 век» и т.д. А, может, ему напрямую сказали молчать…





Мне нравится фраза Сартра, что мы в ответе за то, чему не попытались помешать. На мой взгляд, здесь ключевое слово «попытались». Невозможно помочь всем, невозможно предотвратить все плохое, что происходит вокруг, но попытаться хотя бы поконтачить с совестью, написать что-то хотя бы эзоповым языком, наверное, можно было бы.





Наверное, можно было бы продолжить историю с поддержкой людей, можно было бы предложить обучение. Это же тоже была идея Прокопени – отчислять деньги на IT-университеты, которые теперь, как выясняется, не нужны, — сказал Волошин.





Он также вспомнил, что Виктор Прокопеня хотел купить небольшую долю TUT.BY.





— Мы отказались. Но потом нам стали доходить слухи, что таким образом государство засылает своего гонца. Но это неподтвержденная информация, — уточнил соучредитель компании.