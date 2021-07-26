+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соучредитель TUT.BY: Почему молчит Прокопеня и не уменьшается поток поступающих в ПВТ

Кирилл Волошин о молчании топ-менеджеров IT-сферы.

Соучредитель TUT.BY: Почему молчит Прокопеня и не уменьшается поток поступающих в ПВТ
Кадр из видео

— У нас больше 550 политзаключенных. По количеству сидящих журналистов мы уже переплюнули Турцию. А там 80 млн населения. Почему топ-менеджеры IT-компаний только «испытывают неудобства» от того, что, например, после посадки самолета с Протасевичем к ним кто-то не долетел, не заключил какой-то контракт? — размышляет предприниматель в эфире канала «Жизнь-малина». — Почему не уменьшается поток поступающих в ПВТ? Потому что это действительно классная суперльготная институция.


И когда у тебя центр прибыли на Кипре, в США, на Канарах, а здесь ты только держишь сотрудников, то для твоего бизнеса нет никаких угроз, кроме того, что ты потеряешь этих сотрудников.

Когда ты реально как владелец какой-то компании понимаешь, как много денег ты экономишь на том, что твоя компания здесь участвует в ПВТ, наверное, в этот момент не то, что совесть отключается, но желание рубить шашкой, высказываться, чтобы в ответ к тебе кто-то пришел и арестовал сотрудников или остановил деятельность компании, сильно уменьшается.

Плюс, я думаю, очень много владельцев находятся за границей либо являются иностранцами. Когда ты за границей наладил свою жизнь и от белорусского бизнеса зависят твои доходы… не то, что я это оправдываю, но я могу это понять.

В то же время Кирилл Волошин признался, что не понимает позицию известного IT-предпринимателя Виктора Прокопени, который никак не высказался даже, когда уничтожали компанию TUT.BY.

— Вижу, как Прокопеня лайкает биткоин-кошелек, и при этом у очень умного, очень успешного, ранее очень демократически настроенного очень прогрессивного человека перестают появляться посты с августа 2020 года, а те, которые были о помощи пострадавшим (не помню от чего), исчезли.

Наверное, поскольку он сам находился по, предполагаю, ложному обвинению в тюрьме, лучше понимает, как действует вся эта силовая система.

Наверное, он мог предсказать в августе 2020 года, что в 2021 году придут к «Юркасу», к TUT.BY, к «Нашай Ніве», в «21 век» и т.д. А, может, ему напрямую сказали молчать…

Мне нравится фраза Сартра, что мы в ответе за то, чему не попытались помешать. На мой взгляд, здесь ключевое слово «попытались». Невозможно помочь всем, невозможно предотвратить все плохое, что происходит вокруг, но попытаться хотя бы поконтачить с совестью, написать что-то хотя бы эзоповым языком, наверное, можно было бы.

Наверное, можно было бы продолжить историю с поддержкой людей, можно было бы предложить обучение. Это же тоже была идея Прокопени – отчислять деньги на IT-университеты, которые теперь, как выясняется, не нужны, — сказал Волошин.

Он также вспомнил, что Виктор Прокопеня хотел купить небольшую долю TUT.BY.

— Мы отказались. Но потом нам стали доходить слухи, что таким образом государство засылает своего гонца. Но это неподтвержденная информация, — уточнил соучредитель компании.
Источник: Салідарнасць
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]