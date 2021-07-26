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С одной стороны, пишет s13.ru, это может улучшить условия жизни в своем доме и уменьшить плату за электричество, с другой — условия модернизации полностью зависят от пропускной способности электросетей, которые, к сожалению, не все могут передать дополнительную мощность. Чтобы уменьшить износ сетей классом напряжения 0,4–10 кВ и создать условия для увеличения использования электроэнергии потребителями, ежегодно нужно строить или реконструировать около 2700 километров электросетей. С 2021 до 2025 г. на реконструкцию воздушных электросетей предусмотрено выделить 1,5 млрд рублей, около 500 млн из которых — из республиканского бюджета. О перспективах реконструкции электросетей и их состоянии «Звезде» рассказали эксперты.​







Между газом и электричеством

Генерирующих мощностей электроэнергии в стране достаточно, вопрос только в пропускной способности воздушных линий электропередачи, рассказал Владимир БОБРОВ, первый заместитель генерального директора, главный инженер «Белэнерго»:





— Активное развитие отечественной энергосистемы началось в 1960-е годы, однако объем потребления отставал от планируемых сейчас во время электроотепления цифр. В результате запроектированные, возведенные и эксплуатируемые сети имеют недостаточную пропускную способность. Общая протяженность воздушных электросетей классом напряжения 0,4–10 кВ в «Белэнерго» — более 200 тысяч километров. Нормативный срок службы этих сетей — 33 года. За это время накапливаются амортизационные отчисления, после чего нужна реконструкция, замена или укрепление электросетей.





На ежегодную реконструкцию и строительство таких сетей в городках и деревнях, где электроэнергия не используется на отопление и горячее водоснабжение, требуется 48 тысяч рублей за километр. В населенных пунктах, где электричеством для отопления и горячего водоснабжения пользуется не более 30% граждан, — 76 тысяч. Там же, где электроэнергию используют для данных целей на 100%, — около 141 тысячи рублей за километр сети.





В каждой областной энергообеспечивающей организации составлены пятилетние планы реконструкции электросетей, согласованные с газообеспечивающими организациями и местными органами властями. Поскольку государственные средства уже вложены в строительство газопроводов и газораспределительных пунктов, чтобы люди могли готовить еду и отапливаться с помощью природного газа, эти деньги тоже должны работать, а не стать замороженными оборотными средствами газообеспечивающих организаций. Поэтому прежде всего использование электричества как энергоресурса для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи рассматривается в тех населенных пунктах, где нет крупных вложений в газовую инфраструктуру, подчеркнул Владимир Бобров:





— В планы реконструкции попали населенные пункты, в которых электросети наиболее изношены морально и физически. Именно в таких случаях возможно полное использование собственных средств энергообеспечивающих предприятий на реконструкцию системы электроснабжения. Причем это не только сами сети, но и подстанции.





Для уменьшения износа в качестве эксперимента, который, возможно, будет распространяться, энергетики планируют использовать новый класс напряжения — 20 кв. Прежде всего его опробуют в столице при строительстве микрорайона Северный Берег, дома в котором будут полностью на электроснабжении.





Все стоит денег

Технологический цикл работ по реконструкции электросетей — около 1,5 года. В первый год разрабатывается проектная документация, во второй — выполняются строительно-монтажные работы по замене проводов, укреплению несущих конструкций, замене трансформаторов на комплектные трансформаторные подстанции и другие, описал процесс главный инженер:





— У жителей населенных пунктов, к которым не подведены централизованные сети тепло- и газоснабжения, спрашивают об их заинтересованности в использовании электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Результаты такого опроса учитываются при проектировании электросетей. В городках, где есть централизованные сети или планы по их строительству, электросети будут реконструироваться без учета их использования на отопление, горячее водоснабжение и готовка еды.





Острый вопрос касается реконструкции электросетей, не имеющих 100-процентной изношенности, однако тамошние жители хотят использовать электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чтобы решить данную проблему, согласовываются проекты соответствующих нормативных правовых актов, сообщил Владимир Бобров:





— Эти документы предусматривают предоставить гражданам, заинтересованным в реконструкции не полностью изношенных электросетей, возможность поучаствовать в финансировании этих работ, чтобы обеспечить более широкое использование электроэнергии. Аналогичный подход использовался и при строительстве газопроводов.



Пропускная способность и технические условия

Энергетики утверждают, что не разделяют поселения по принципу количества жителей в них. Прежде всего внимание отдается пропускной способности сетям для выполнения работ по совершенствованию электросетей без их реконструкции. С 2019 года получено уже более 48 тысяч заявлений на получение технических условий, в основном от жителей сельской местности. После проверки всех возможностей выполнения работ без реконструкции электросетей положительное решение о возможности подключения отопления от электричества (при соблюдении определенных условий) получили 35 тысяч (74 %) от таких заявок.





— Эти условия: отдельный счетчик и бесштепсельное подключение обусловлены в техническом задании. При выполнении упомянутых требований человек может получать электричность по самому низкому тарифу. Если не можешь или не хочешь выполнить условия — неважно услуги электроэнергии на отопление, горячую воду и готовку еды будут стоить меньше. Кстати, из 35 тысяч заявок, которые получили технические условия, 16 тысяч подключили электроустановки.





Если же необходимая пропускная способность существующими электросетями обеспечена быть не может, то технические условия энергетики выдадут только после плановой реконструкции сетей.