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Снова растут цены на топливо

С 27 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".



"Розничные цены на моторное топливо с 27 июля 2021 года изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро Br1,93, АИ-95-К5-Евро – Br 2,03, АИ-98-К5-Евро – Br2,25, ДТ – Br 2,03", - заявили в "Белнефтехиме"

Там отметили, пишет Смартпресс, что с начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%.

Последний раз цена на топливо менялась 20 июля, тогда дизель и бензин дорожали на 1 копейку.
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