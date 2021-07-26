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Нефть и кровь в топе: что сейчас больше всего продается в мире?

Согласно расчетам Международного торгового центра, по состоянию на 14 июля 2021 года, мировые экспортные продажи составили 17,142 трлн долларов США в 2020 году. Что больше всего продавалось?

В 2020 году в пятерку самых ценных товаров, экспортируемых во всем мире, входят электронные интегральные схемы, автомобили, сырая нефть, устройства телефонной связи, включая смартфоны, и переработанные нефтяные масла. 

В совокупности эти 5 ведущих экспортных товаров представляют 16,8% мировой стоимости продуктов, продаваемых на международных рынках.

Ниже приведены 20 экспортных продуктов, которые привлекли наибольшую долларовую стоимость в продажах в течение 2020 года. С 2019 года сырая нефть обогнала автомобили и заняла первое место в общем объеме экспорта в стоимостном выражении. Однако в 2020 году такого не произошло.

Топ-20 продуктов мирового экспорта


Интегральные схемы / микросборки: 783,6 млрд долларов (на 11,6% больше, чем в 2019 году)

Легковые автомобили: 624,9 млрд долларов (-16,9%)

Нефть: 547,1 млрд долларов (-34,8%)

Устройства с телефонной системой, включая смартфоны: 543,4 млрд долларов (-4%)

Переработанные нефтяные масла: 435,4 млрд долларов (-37,5%)

Золото (необработанное): 396,1 млрд долларов (рост на 29,4%)

Дозировка лекарственных смесей: 392,9 миллиарда долларов (рост на 7,7%)

Компьютеры, оптические считыватели: 375,8 млрд долларов (рост на 6%)

Автомобильные запчасти и аксессуары: 338,7 млрд долларов (-13,9%)

Фракции крови (включая антисыворотки): 225 млрд долларов (рост на 15,7%)

Нефтяные газы: 215,1 млрд долларов (-21,6%)

Железные руды, концентраты: 139,8 млрд долларов (рост на 15,6%)

Электромедицинское оборудование (например, рентгеновские снимки): 131,6 млрд долларов (-0,7%)

Комплектующие и аксессуары для компьютеров: 128,8 млрд долларов (рост на 2,5%)

Изолированный провод / кабель: 118 млрд долларов (-7,3%)

Диоды / полупроводники на солнечных батареях: 117,4 млрд долларов (рост на 2,9%)

Турбореактивные двигатели: 111,6 млрд долларов (-22,7%).

Грузовики: 109,8 млрд долларов (-19,4%)

Электропреобразователи / блоки питания: 103,6 млрд долларов (рост на 3,7%)

Выключатели и предохранители низкого напряжения: 100,5 млрд долл. США (-3,9%)

Из 20 крупнейших экспортируемых товаров в мире за 5-летний период с 2016 по 2020 годы самыми быстрорастущими продуктами за этот более длительный период были: железные руды и концентраты (рост на 97,6%), фракции крови, включая антисыворотки (рост на 79,9%). , интегральные схемы или микросборки (рост на 49,9%), компьютеры, включая оптические считыватели (рост на 27,4%) и дозированные смеси лекарственных средств (рост на 25,5%).

Пять из 20 основных экспортных товаров подешевели в период с 2016 по 2020 год. Снижением отмечался мировой экспорт сырой нефти (-15,5%), переработанных нефтяных масел (-14,7%), автомобилей (-9,5%), автомобильных запчастей. или аксессуары (-6,2%) и грузовики (-5,5%).
Источник: ej.by
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