Немецкая Becker Group заявила: «После введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Beckers Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года».





Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций», пишет gazetaby





Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла зубодолбёжные станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика — в соблюдении применимых норм и правил».