Компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama прекращают многолетнее сотрудничество с БелАЗом и БМЗ
О том, что сразу четыре группы компаний прекратили сотрудничество с БелАЗ и БМЗ, сообщил профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB).
Немецкая Becker Group заявила: «После введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Beckers Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года».
Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций», пишет gazetaby
Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла зубодолбёжные станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика — в соблюдении применимых норм и правил».
Данную политику, как сообщает Наша нива, поддержала и японская Yokohama. А это значит, что многолетние отношения с Белорусским металлургическим заводом в Жлобине, где именитая компания закупала металлокорд, отныне будут поставлены на паузу.
15:00 26/07/2021
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