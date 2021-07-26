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Компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama прекращают многолетнее сотрудничество с БелАЗом и БМЗ

О том, что сразу четыре группы компаний прекратили сотрудничество с БелАЗ и БМЗ, сообщил профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB).

Компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama прекращают многолетнее сотрудничество с БелАЗом и БМЗ
Немецкая Becker Group заявила: «После введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Beckers Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года». 

Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций», пишет gazetaby

Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла зубодолбёжные станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика — в соблюдении применимых норм и правил».

Данную политику, как сообщает Наша нива, поддержала и японская Yokohama. А это значит, что многолетние отношения с Белорусским металлургическим заводом в Жлобине, где именитая компания закупала металлокорд, отныне будут поставлены на паузу.
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