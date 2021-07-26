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Названы суммы "ущерба": в КГБ прокомментировали задержания владельцев "21 век", "Юркас" и "Модум"

В эфире госТВ рассказали, как владельцы крупных белорусских компаний якобы уклонялись от уплаты налогов.

Напомним, бизнесменов задержали в конце июня.

В эфире «Беларусь 1» в воскресенье, 25 июля, представители КГБ прокомментировали громкие задержания. Сообщается, что владельцы все этих трех крупных фирм подозреваются в уклонении от уплаты налогов. 

В эфире госТВ заявили, что компании замешаны в «серых махинациях с налогами». Например, в отношении владельца 21vek.by сообщается, что глава крупного интернет-магазина за последние 4 года организовал «как минимум две схемы по уклонению от уплаты налогов». 

Здесь называется фиктивная продажа ИП части имущества компании, а затем якобы аренда этой же недвижимости, авто и других активов. Что позволило внести в бухучет около 1 миллиона белрублей за аренду и, как следствие, сэкономить на налогах свыше 172 тысяч рублей. В сюжете говорится, что никакой продажи не было.

Павел Матусевич, один из владельцев компании «21 век», в сюжете сказал, что в вопросе налогообложения были упущения из-за «невнимательности».

- Я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании «Триовист». Не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных, - уточнил он. - Из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я не доплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16%, как должна была, а 5%, - прокомментировал он.

По словам Сергея Вайниловича, соучредителя ООО «Триовист», аналогичная схема использовалась и с машинами.

Вторую «серую схему» связывают с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае не поступило в госказну около 677 тысяч налоговых выплат. По обоим фактам возбуждено уголовное дело. Насчет руководителей и владельцев компании: Сергея Вайниловича, Павла Матусевича, Ивана Плюгачева и Сергея Стаюничева известно, что они задержаны и содержатся в СИЗО КГБ.

В отношении владельцев компании «Юркас» (продажа дверей - Прим.) сообщается, что супруги Юркевичи оформили 37 работников-монтажников, как ИП и платили им по договору подряда. Соответственно и расчет с ними происходил не через официальную зарплату с отчислениями в ФСЗН. 

Поясняется, что такая «схема с ИП» позволила компании «сэкономить» свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении двух владельцев компании, а также семи должностных лиц коммерческой структуры, шестеро из этого числа подозреваемых под стражей.

Владельцы «Модума» также якобы замешаны в налоговых махинациях, сказали в сюжете на «Беларусь 1». В их отношении говорится об искусственном завышении затратной базы головного предприятия через намеренное дробление бизнеса. 

Для этого право на недвижимость перераспределялось между аффилированными компаниями. А затем, как и в случае с «21 веком» собственное имущество якобы арендовалась. Уточняется, что такая аренда была всего лишь фикцией.

Еще сообщается, что бухгалтеры «Модума», как и в компании «Юркас», намеренно занижали налоговую базу. Выведенные таким образом средства владельцы и руководители «получали на руки». За 9 лет не доплатили налогов 652 тысячи рублей.

- Сами индивидуальные предприниматели, выступавшие в роли управляющих, получали свою зарплату, а остальные деньги отдавали. Суммы распределялись между учредителями, - подтвердил Александр Петренко, председатель наблюдательного совета «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум-наша косметика».

Подозреваемыми по головному делу признаны 8 человек. Сообщается, что все фигуранты уголовного дела признали вину и готовы возместить нанесенный государству ущерб.
Источник: KP.BY
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