9 июля управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева анонсировала беспрецедентную выплату в 650 миллиардов долларов для преодоления пост-ковидного экономического кризиса по всему миру.





"МФВ поможет каждой стране-члену организации", - сказала она.





В рамках этой раздачи денег Беларусь также должна получить целых 950 миллионов долларов. Эти деньги не связаны и могут расходоваться «на поддержку экономики» так, как эту «поддержку» понимает получатель, то есть беларуский режим.





Вокруг этих денег в этот момент разворачивается целая история, пишет @harbatsevich.





Прежде всего, почти миллиард не может быть получен просто переводом. Если говорить просто, то это «чек», который получатель может обменять на фунты, доллары или евро в европейском или американском банке.





Похоже, что этот "чек" официальный Минск получит, и с этим уже мало что можно сделать. Это должно произойти уже к концу августа.





Так, New York Times пишет, что во время поезки в США лидер демократических сил Тихановская и ее команда «не сумели убедить представителей МВФ отказаться от выдачи денег Беларуси».





Как объясняют "Нашей Ниве" осведомленные источники, дело в том, что регламент выдачи средств не учитывает внутреннюю ситуацию в странах. Это рождает политический оксюморон: одной рукой Запад зажимает режим и лишает его экономической поддержки, а другой рукой дает огромный кредит для преодоления своих же усилий.





Таким образом, если не удастся остановить «выдачу чека», то действия демократических сил, можно предположить, будут сосредоточены на том, чтобы не допустить его обмена на реальные деньги в западных банках.





Вероятно, Тихановской и команде удалось заручиться в этом деле поддержкой ряда американских сенаторов, которые придерживаются мысли, которая стала доминировать при Трампе, что международным организациям нельзя доверять, так как они коррумпированы и плохо синхронизируются с реальной политикой.





Стоит напомнить, что советник исполнительного директора МВФ — белорус Александр Заборовский. В Беларуси он был помощником Мясниковича в Академии наук, позже занимал должности заместителя министра экономики и главного советника председателя Нацбанка.





В Америку Лукашенко отпускал Заборовского крайне неохотно. Есть ли его роль в ситуации с деньгами, и какая конкретно, пока неизвестно.