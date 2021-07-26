Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов









Вечером 24 июля курс биткоина на площадке Binance достиг 34,4 тысячи долларов. Криптовалюта обновила максимум стоимости с 12 июля. Рост актива за прошедшие четыре дня превысил 17 процентов.





20 июля сообщалось, что биткоин упал в цене более чем на шесть процентов — до 29,6 тысячи долларов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.





До этого соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс предостерег инвесторов по всему миру от финансовых вложений в акции и биткоины. По словам эксперта, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены. В скором будущем это может обернуться «схлопыванием пузыря», в результате которого цены сильно упадут.