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Политолог о переориентации белорусского экспорта: «Скорее всего, это все пустая болтовня»

Политолог Дмитрий Болкунец объяснил, почему Беларуси сложно будет заменить рынок ЕС другими направлениями.

— Все выпадающие доходы, которые Беларусь имела при реализации проектов на западном направлении, Лукашенко все равно будет просить компенсировать Москву. И уже просит, — отмечает Дмитрий Болкунец. — Белорусский Минфин попросил Россию предоставить кредитов только в этом году на сумму больше $5 млрд. Это та «переориентация», о которой Лукашенко говорит.

Да, Индия — перспективное направление. Но вряд ли она сможет заменить емкий, достаточно доходный, и, самое главное, логистически близкий рынок Евросоюза. Что он собирается продавать в Китай и Индию? Вопрос. Да и Россия, у которой схожая по структуре экономика и те же примерно конкурирующие на рынках предприятия, вряд ли такому повороту обрадуется. Скорее всего, это все пустая болтовня.
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