На днях в ТРЦ Galleria Minsk прошла бизнес-конференция Belarus Retail Day. Представители столичного ритейла и эксперты в сфере рынка торговой недвижимости собрались вместе, чтобы обсудить то, как повлияла пандемия на функционирование торговых объектов. Realtпослушал спикеров и выделил самое интересное.

На коронавирус и другие события рынок недвижимости будет отзываться еще несколько лет

Так, во время своего выступления управляющий директор, партнер Colliers Belarus Денис Четвериков озвучил цифры по вводу торговой недвижимости в столице. Признаться, они слегка шокировали. К примеру, если в 2019 году в столице появилось 50 тысяч квадратных метров новых ТЦ, в 2020-м – 70 тысяч квадратных метров, то за 7 месяцев 2021 года в Минске не было открыто ни одного нового торгового центра. Это – настоящий антирекорд.





− Рынок недвижимости не реагирует на происходящее мгновенно. Поэтому в 2020-м году, даже несмотря на пандемию, в Минске было введено больше торговых центров, чем годом ранее. В 2020-м открылись такие объекты, как эко-рынок «Валерьяново», «Корона-Дом Уручье», «Центрополь» и другие. В 2021 же году новые проекты стало труднее согласовывать, труднее вводить в эксплуатацию, труднее находить средства на них. Учитывая эти факторы, сроки ввода по ряду строящихся ТРЦ были перенесены.





В целом, на последствия, связанные с коронавирусом и другими событиями, рынок недвижимости будет отзываться еще в течение нескольких лет.





При этом управляющий директор Colliers Belarus отметил, что строящиеся объекты никуда не делись – их открытие просто перенеслось на будущее. Учитывая количество возводимых и озвученных проектов, в ближайшие год-два в Минске может открыться более 200 тысяч «квадратов» новых торговых площадей.





К слову, рекорд по вводу новых ТРЦ был установлен в 2014 году когда в Минске проводился ЧМ по хоккею. Тогда в столице было введено порядка 100 тысяч «квадратов» торговой недвижимости.

Какие торговые центры откроются в ближайшее время?

Сейчас в Минске в разной степени готовности находятся: «Минск Сити Молл» (весной мы рассказывали о нем), «Мега Парк» (ожидалось, что этот объект откроется еще в прошлом году), «Грин Тайм» и другие. А вот такие торговые комплексы, как «Галерея Сеница» и «Магнит Минска» уже несколько лет попадают в разряд «долгостроев» (смотрите нашу подборку долгостроев за 2020 год).





Строительство деревни гипермаркетов «Галерея Сеница»





Интересно, что пандемия, лишив торговые центры покупателей, подтолкнула их к изменениям.





— В последнее время мы заметили, что ряд объектов становится на путь реконцепции. У кого-то поменялись планировочные решения, у кого-то — пул арендаторов, у кого-то — подход к организации фудкорта и т.д. Вообще, условный жизненный цикл торгового объекта – 7 лет. Некоторые столичные центры уже подошли или даже перешагнули этот рубеж. Теперь хотелось бы увидеть успешные примеры их реконцепции.





Денис отметил, что в то время, как громких открытий в 2021 году еще не было – на рынке прошли две крупные сделки купли-продажи. Так, недавно сменили собственников ТЦ «Горка Дом» и ТЦ «Европа» (1-й корпус).



Масс-маркет и фастфуд уже восстановились, кинотеатры − нет

Что касается выживания торговых центров в пандемию, то очень сложной ситуация была лишь в первые месяцы. Да, весной 2020 года люди действительно испугались и перестали ходить в ТЦ, но уже через несколько месяцев рынок стал восстанавливаться. Сегодня особенно неплохо чувствуют себя масс-маркет, фастфуд и бытовая химия, а вот кинотеатрам до сих пор сложно – сказалось длительное отсутствие премьер и «антиковидная» рассадка.





В принципе, большинству объектов уже удалось вернуть выручку на доковидный уровень. Интересно, что воскресные протестные марши, которые проходили в Минске летом и осенью прошлого года, не повлияли на посещаемость ТРЦ. Самое большое падение посетителей все магазины зафиксировали в марте 2020 года.





Затронул Денис Четвериков и тему международных брендов, пришедших в Беларусь. К сожалению, громких премьер в последние месяцы было совсем немного. Дело в том, что под требования международных сетей пока что подходят единицы белорусских торговых объектов: среди них − Galleria Minsk, «Дана Молл» и еще несколько ТРЦ.





Из хорошего: открылась российская сеть GoldenApple, заработал сервис Яндекс.Еда, к нам пришли досуговые операторы и операторы кибер-спорта. Кроме того, Минск также ожидает приход SkyCinema. Эта сеть кинотеатров может выйти на белорусский рынок до конца года.

По количеству международных брендов мы обгоняем только Молдову и Северную Македонию

− Пока что мы все еще продолжаем отставать от всех наших соседей. Так, в Беларуси сейчас представлено порядка 30 крупных международных брендов, в Польше – 240, в Литве – 40-50, в Латвии – 70.





Судя по слайду из презентации, меньше брендов, чем у нас, среди европейских стран только в Молдове и Северной Македонии (27 и 22 − соответственно).





Впрочем, это означает лишь то, что столичному ритейлу есть, куда расти. Учитывая то, что даже в самом непростом периоде минские ТРЦ смогли увидеть новые возможности, в ближайшие годы эту сферу точно ждет рост.





Так, по прогнозу управляющего директора Colliers Belarus, до 2026 года в Минске может появиться около 500 тысяч квадратных метров новых ТРЦ. Таким образом, общая цифра площадей торговых центров в столице достигнет почти 2 миллионов "квадратов".



