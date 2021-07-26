+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"По количеству международных брендов мы обгоняем только Молдову и Северную Македонию"

Эксперт рассказал о том, что ждет белорусский ритейл в будущем

"По количеству международных брендов мы обгоняем только Молдову и Северную Македонию"
На днях в ТРЦ Galleria Minsk прошла бизнес-конференция Belarus Retail Day. Представители столичного ритейла и эксперты в сфере рынка торговой недвижимости собрались вместе, чтобы обсудить то, как повлияла пандемия на функционирование торговых объектов. Realtпослушал спикеров и выделил самое интересное.

На коронавирус и другие события рынок недвижимости будет отзываться еще несколько лет

Так, во время своего выступления управляющий директор, партнер Colliers Belarus Денис Четвериков озвучил цифры по вводу торговой недвижимости в столице. Признаться, они слегка шокировали. К примеру, если в 2019 году в столице появилось 50 тысяч квадратных метров новых ТЦ, в 2020-м – 70 тысяч квадратных метров, то за 7 месяцев 2021 года в Минске не было открыто ни одного нового торгового центра. Это – настоящий антирекорд.

− Рынок недвижимости не реагирует на происходящее мгновенно. Поэтому в 2020-м году, даже несмотря на пандемию, в Минске было введено больше торговых центров, чем годом ранее. В 2020-м открылись такие объекты, как эко-рынок «Валерьяново», «Корона-Дом Уручье», «Центрополь» и другие. В 2021 же году новые проекты стало труднее согласовывать, труднее вводить в эксплуатацию, труднее находить средства на них. Учитывая эти факторы, сроки ввода по ряду строящихся ТРЦ  были перенесены.

В целом, на последствия, связанные с коронавирусом и другими событиями, рынок недвижимости будет отзываться еще в течение нескольких лет.

При этом управляющий директор Colliers Belarus отметил, что строящиеся объекты никуда не делись – их открытие просто перенеслось на будущее. Учитывая количество возводимых и озвученных проектов, в ближайшие год-два в Минске может открыться более 200 тысяч «квадратов» новых торговых площадей.

К слову, рекорд по вводу новых ТРЦ был установлен в 2014 году когда в Минске проводился ЧМ по хоккею. Тогда в столице было введено порядка 100 тысяч «квадратов» торговой недвижимости. 

Какие торговые центры откроются в ближайшее время?

Сейчас в Минске в разной степени готовности находятся: «Минск Сити Молл» (весной мы рассказывали о нем), «Мега Парк» (ожидалось, что этот объект откроется еще в прошлом году), «Грин Тайм» и другие. А вот такие торговые комплексы, как «Галерея Сеница» и «Магнит Минска» уже несколько лет попадают в разряд «долгостроев» (смотрите нашу подборку долгостроев за 2020 год).

Строительство деревни гипермаркетов «Галерея Сеница»

Интересно, что пандемия, лишив торговые центры покупателей, подтолкнула их к изменениям.

— В последнее время мы заметили, что ряд объектов становится на путь реконцепции. У кого-то поменялись планировочные решения, у кого-то — пул арендаторов, у кого-то — подход к организации фудкорта и т.д. Вообще, условный жизненный цикл торгового объекта – 7 лет. Некоторые столичные центры уже подошли или даже перешагнули этот рубеж. Теперь хотелось бы увидеть успешные примеры их реконцепции.

Денис отметил, что в то время, как громких открытий в 2021 году еще не было – на рынке прошли две крупные сделки купли-продажи. Так, недавно сменили собственников ТЦ «Горка Дом» и ТЦ «Европа» (1-й корпус).


Масс-маркет и фастфуд уже восстановились, кинотеатры − нет

Что касается выживания торговых центров в пандемию, то очень сложной ситуация была лишь в первые месяцы. Да, весной 2020 года люди действительно испугались и перестали ходить в ТЦ, но уже через несколько месяцев рынок стал восстанавливаться. Сегодня особенно неплохо чувствуют себя масс-маркет, фастфуд и бытовая химия, а вот кинотеатрам до сих пор сложно – сказалось длительное отсутствие премьер и «антиковидная» рассадка.

В принципе, большинству объектов уже удалось вернуть выручку на доковидный уровень. Интересно, что воскресные протестные марши, которые проходили в Минске летом и осенью прошлого года, не повлияли на посещаемость ТРЦ. Самое большое падение посетителей все магазины зафиксировали в марте 2020 года.

Затронул Денис Четвериков и тему международных брендов, пришедших в Беларусь. К сожалению, громких премьер в последние месяцы было совсем немного. Дело в том, что под требования международных сетей пока что подходят единицы белорусских торговых объектов: среди них − Galleria Minsk, «Дана Молл» и еще несколько ТРЦ.

Из хорошего: открылась российская сеть GoldenApple, заработал сервис Яндекс.Еда, к нам пришли досуговые операторы и операторы кибер-спорта. Кроме того, Минск также ожидает приход SkyCinema. Эта сеть кинотеатров может выйти на белорусский рынок до конца года.

По количеству международных брендов мы обгоняем только Молдову и Северную Македонию

− Пока что мы все еще продолжаем отставать от всех наших соседей. Так, в Беларуси сейчас представлено порядка 30 крупных международных брендов, в Польше – 240, в Литве – 40-50, в Латвии – 70.

Судя по слайду из презентации, меньше брендов, чем у нас, среди европейских стран только в Молдове и Северной Македонии (27 и 22 − соответственно).

Впрочем, это означает лишь то, что столичному ритейлу есть, куда расти. Учитывая то, что даже в самом непростом периоде минские ТРЦ смогли увидеть новые возможности, в ближайшие годы эту сферу точно ждет рост.

Так, по прогнозу управляющего директора Colliers Belarus, до 2026 года в Минске может появиться около 500 тысяч квадратных метров новых ТРЦ. Таким образом, общая цифра площадей торговых центров в столице достигнет почти 2 миллионов "квадратов".
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]