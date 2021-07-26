В Ольшанах почти в каждом дворе есть огород с огурцами, а ряды теплиц можно измерять не метрами, а километрами. Как говорят сами местные, на овощном бизнесе здесь держится все. За счет продажи огурцов многие в нулевые годы построили дома, купили хорошие автомобили. Но как признаются сами огородники, былого благополучия уже нет и в помине. Выращивать овощи на продажу стало делом невыгодным.





Недавно интернет облетели видеокадры, как автомобиль давит огурцы на местном рынке. За кадром мужской голос рассказывает, что под колесами никому не нужный урожай. Некоторые поспешили опровергнуть.









Мол, это фейк. Потому что давят, скорее всего, неликвидную продукцию.

Так или иначе, в этом году цена на колючий овощ упала до рекордно низкой отметки. За кило огурца на ольшанском рынке закупщики давали по 10 копеек. Каждый день цена меняется, но остается невысокой. То 15 копеек за кило, то 25. Заработать на таких суммах вряд ли получится.

Местные говорят, во многом виноваты перекупщики и владельцы больших тепличных хозяйств. Собственно, они и сбивают цену. Вот и остается частникам два варианта – либо отдавать огурцы за бесценок, либо пытаться продавать их на местном рынке, где предложение значительно превышает спрос. Везти свой товар в другие города и самому продавать порой невыгодно. Да и нужно продолжать собирать урожай, парники ведь не бросишь.





Чтобы хоть как-то компенсировать потери, жители Ольшан теперь выращивают не только огурцы, но и томаты, лук, морковь, перцы, баклажаны. В этом году, на удивление многих, перекупщики активно стали покупать капусту – по 70 копеек за кило. В основном, все везут в Россию. Потому и не теряют частники надежду, что хоть немного заработают в сезон.





А вот с пасленовыми история другая. Россельхознадзор нашел в партии ольшанских помидоров вирус. И поставил под запрет пасленовые от всех белорусских частников. Экспортировать в РФ томаты, перцы и баклажаны могут теперь только государственные компании, да и то не все.

Вообще ольшанцы, судя по настроению, и сами устали заниматься овощным делом. Говорят, труд каторжный, а отдачи почти нет. Это как в казино, никогда не знаешь, прогоришь на овощах или выиграешь. Потому и обижаются, когда заезжие журналисты пишут про местных, что они живут роскошно в хороших коттеджах и ездят на дорогих машинах.





А еще местные ждут, когда в их огромном восьмитысячном селе построят логистический центр и овощехранилище. Во всяком случае, в 2012 году президент Лукашенко, будучи в Ольшанах, обещал эти проекты осуществить. Но пока дело, кроме выделения под стройку земли, не сдвинулось с места.





Ольшанцы уверены, если создать инфраструктуру под хранение и реализацию овощей, то они обеспечат всю страну качественной продукцией по доступным ценам. И при этом сами частники не останутся "с носом". Смогут содержать свои семьи, которые здесь по белорусским меркам просто огромные: по пять, шесть и более детей.