+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Привыкшие к удаленке сотрудники предпочли увольнение возвращению в офис

Сотрудники американских компаний, привыкшие работать удаленно, предпочитают увольнение возвращению в офис. таковы результаты исследования, проведенного Институтом экономики Беккера Фридмана при Чикагском университете.



Исследователи опросили более 2 тысяч человек, вопрос был сформулирован следующим образом: что бы вы сделали, если бы с 1 августа вам пришлось снова работать из офиса пять или более дней в неделю.

58 процентов опрошенных готовы вернуться в офис, еще 36 заявили, что это стало бы для них основанием для поиска новой работы, чтобы работать из дома хотя бы день или два в неделю, однако если бы такой вариант не нашелся, они бы вернулись в офис. Наконец, еще шесть процентов опрошенных настроены весьма категорично: вынужденное возвращение в офис вынудило бы их уволиться, даже если бы другого варианта не нашлось.

При этом авторы исследования особо отметили, что большое количество и работников, и нанимателей довольны тем, как выполняются рабочие процессы при дистанционном режиме. Некоторые из сотрудников понадеялись, что смогут и в будущем работать из дома. Поскольку не все компании могут себе это позволить, многие работники ищут другие места с удобным графиком.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]