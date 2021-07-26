







Исследователи опросили более 2 тысяч человек, вопрос был сформулирован следующим образом: что бы вы сделали, если бы с 1 августа вам пришлось снова работать из офиса пять или более дней в неделю.





58 процентов опрошенных готовы вернуться в офис, еще 36 заявили, что это стало бы для них основанием для поиска новой работы, чтобы работать из дома хотя бы день или два в неделю, однако если бы такой вариант не нашелся, они бы вернулись в офис. Наконец, еще шесть процентов опрошенных настроены весьма категорично: вынужденное возвращение в офис вынудило бы их уволиться, даже если бы другого варианта не нашлось.





При этом авторы исследования особо отметили, что большое количество и работников, и нанимателей довольны тем, как выполняются рабочие процессы при дистанционном режиме. Некоторые из сотрудников понадеялись, что смогут и в будущем работать из дома. Поскольку не все компании могут себе это позволить, многие работники ищут другие места с удобным графиком.