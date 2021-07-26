Прогноз по валютам: неужели к августу доллар станет еще дешевле?





Вадим Иосуб дал в комментарии Валютная корзина вновь подешевела на минувшей неделе. Порадуют ли покупателей инвалют ценники в обменниках и каким будет курс доллара накануне августа? Смотрите прогноз на эту неделю, который старший аналитик компании «Альпари Евразия»дал в комментарии Myfin.by.





– Основные тенденции на внешних валютных рынках – это снижение евро и укрепление российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1810 до 1,1770, или на 0,3%. В России доллар подешевел с 74,2 до 73,7 российского рубля , или на 0,6%. Евро снизился с 87,6 до 86,8 российского рубля, или на 0,9%. Укрепление российского рубля шло на ожиданиях роста ключевой ставки Центробанка России на 1 процентный пункт до 6,5%, что в пятницу и произошло.

А к белорусскому рублю опять подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 0,80%. Евро подешевел на 1,08%, а российский рубль – на 0,22%.





В результате валютная корзина снизилась в цене на 0,56%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине. При этом и евро, и сама валютная корзина обновили минимумы с начала года.





Такое укрепление белорусского рубля можно было бы объяснить налоговой неделей. Как мы уже говорили, на позапрошлой и прошлой неделе надо было платить квартальные налоги на прибыль. И экспортеры для этих целей продавали валюту. Объяснение правдоподобное, но есть одно «но». Последним сроком уплаты налога был четверг, а в пятницу укрепление белорусского рубля продолжилось. Вновь подешевели все три инвалюты. То есть, налоговый период – фактор важный, но, судя по всему, не единственный. Тут можно предположить, что, например, кому-то из крупных игроков рынка надо гасить большие рублевые кредиты и для этих целей продавалась валюта. Можно выдвинуть еще одну версию, что какое-то из предприятий, попавших под международные санкции, или то, которое потенциально может под них попасть, избавляется от валюты и переводит ее в белорусские рубли, чтобы обезопасить свои финансы.





Возможно, что такие крупные продажи валюты продлятся и на наступающей неделе.





В этом случае доллар может снизиться до 2,49 белорусского рубля.





Евро может подешеветь до 2,93 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.





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