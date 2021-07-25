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The Washington Post подсчитал сколько айтишников уехало из Беларуси

Издание The Washington Post выпустило материал об уничтожении IT-сектора Беларуси. В нем рассказывается о том, как Беларусь из технологической любимицы Восточной Европы, подающей надежды на развитие собственной экономики за счет роста IT-сектора, превратилась в страну-изгой, из которой массово уезжают те, кто мог бы сделать экономику независимой от российских кредитов и субсидий.



В материале приводятся цифры, пишет Bel.biz, демонстрирующие частичный масштаб айтишного исхода. Например, по данным Министерство цифровой трансформации Украины, не менее 3000 белорусских технических работников обратились к ним с просьбой о получении разрешения на работу в Украине.

Алексей Францкевич, глава Белорусского кризисного центра во Львове, поделился, что Украина, каждую неделю помогает десяткам убегающих белорусов, в основном в возрасте от 19 до 30 лет. Около 80 процентов тех, кто поселяется во Львове, являются IT -специалистами.

Польское агентство инвестиций и торговли в прошлом году поддержало более 4000 виз для белорусских IT-работников. Как сказано в сообщении агентства, 30 белорусских IT -компаний открыли офисы с 1800 сотрудниками и инвестициями в 76,8 миллиона долларов.

Представитель Invest Lithuania Агне Рассьюте сообщила, что, как минимум, 41 белорусская компания открыла офисы в Литве и  еще десятки рассматривают возможность переезда. По ее словам, белорусские фирмы планировали переместить в Литву более 2000 человек IT-специалистов и их семьи.

Автор материала вспоминает, что развитие IT-сектора в Беларуси, создание ПВТ и льготных условий работы произошло благодаря тому, что власти ничего не понимали в этой отрасли, не знали, как ее коррумпировать и контролировать, и просто не мешали естественному развитию.

В то время, как Лукашенко уничтожает «восходящую звезду» белорусской экономики, обвиняя IT-предпринимателей в разжигании протестов, другие страны аккумулируют эти ценные таланты у себя, считают авторы материала.
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