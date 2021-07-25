+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Субботин: урожай зерновых культур в этом году будет примерно на уровне прошлого года

Такой прогноз в беседе с журналистами сделал заместитель председателя правительства Александр Субботин.


В Беларуси в этом году рассчитывают собрать урожай зерновых и зернобобовых примерно такой же, как и в прошлом году. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал заместитель председателя правительства Александр Субботин, передает byfin.by со ссылкой на БЕЛТА.

Вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как повлияли сложные погодные условия на будущий урожай зерна, сказал, что нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее. "По предварительным расчетам, из-за аномальной жары, недостатка осадков мы, конечно, потеряем часть зерна, но компенсируем кукурузой и выйдем приблизительно на те же цифры, что и в прошлом году", - пояснил он. Более точный прогноз, по его мнению, можно будет сделать, когда урожай зерновых уберут хотя бы на половине площадей (пока убрано 14%).

По данным Минсельхозпрода на 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 308 тыс. га (или 14,4% от всей уборочной площади). Зерна намолочено уже 1,036 млн т, хотя в прошлом году к этой дате было собрано немногим более 650 тыс. т.

Александр Субботин считает, что в этом году Беларусь может получить еще больше выручки за счет экспортных продаж продовольствия, чем в 2020-м. "Прошлый год был рекордный - мы почти $6 млрд заработали, продавая продукты питания. В этом году по полугодию идем 111,3%, и даже по сравнению с успешным прошлым годом заработали плюс $250 млн", - рассказал он.

Вице-премьер обратил внимание, что в настоящее время меняется стратегия Беларуси по продаже продовольствия на внешних рынках. Отечественная продукция уже представлена в 116 странах мира. Если раньше стояла задача максимально завоевывать различные регионы, то теперь акцент смещается в сторону экономической эффективности экспортных поставок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]