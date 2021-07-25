



Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал в новом выпуске проекта «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





В программе отметили, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН относит Беларусь к первой группе стран с высоким уровнем доступности и обеспеченности населения продовольствием. В глобальном индексе продбезопасности страна в минувшем году поднялась на 23-е место среди 113 государств.





В мире говорят о такой тенденции, как рост цен на продукты. Среди причин – неурожай, пандемия. По словам министра, для экспортного потенциала Беларуси это хорошо. За пять месяцев экспорт вырос на 11,3 %, а валютная выручка предприятий увеличилась на 250 млн долларов, достигнув 2,5 млрд долларов. Поставки велись в более чем 90 стран.





И. Крупко отметил, что при работе на экспорт учитывается внутренний рынок, который всегда обеспечен на 100 %. Также ведется работа, чтобы социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, были доступны всем слоям населения. Глава Минсельхозпрода заверил, что дисбаланса между внешними и внутренними рынками не будет. Продовольственная безопасность страны и внутренние цены на продукты – это первоочередная задача.