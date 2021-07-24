За что задержаны владельцы компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум»





Сюжет с кадрами допроса сегодня показали на БТ.





Руководителей компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, пишет ex-press.by, со ссылкой на people.onliner.by. Сюжет с кадрами допроса сегодня показали на БТ.









— В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Аналогичная схема работала и с автомобилями. Купили, сдали в аренду, уклонились от налогов, — сообщили по ТВ. — Еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае налогов не уплачено на сумму 677 тысяч рублей.





Руководители и владельцы компаний задержаны и продолжают находиться в СИЗО КГБ.