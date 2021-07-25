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"Продавал пропаганду и форму российских солдат". Ткаченко объяснил ввод санкций против сервиса Wildberries

Российский онлайн-сервис Wildberries попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины за продажу формы российских солдат. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram 24 июля. "Ретейл из РФ, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", – отметил министр.

Фото: depositphotos.com

Ткаченко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за введение санкций против Wildberries и уточнил, пишет Гордон, что это была инициатива Минкультуры.

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 Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине. Минкультуры будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы (аудио- и видеоконтент, к контролю и распространению которых не причастны поставщики услуг. – "ГОРДОН")", – предупредил Ткаченко.

Контекст:

Зеленский 23 июля своим указом ввел в действие решение СНБО от 16 июля о применении санкций против физических и юридических лиц. Под санкции попало российское ООО Wildberries. Ограничения коснутся и подразделений сервиса в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Сервис Wildberries попал в скандал, запустив 21 сентября в Украине продажи своих товаров, среди которых оказались футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также с символикой страны-оккупанта. Уже 22 сентября товары по запросам "Путин", "СССР" и "Сталин" на сайте Wildberries не предлагались.

На следующий день, 23 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил с инициативой ограничить работу онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

В связи с российской агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма Украина ограничила доступ на свою территорию продукции, которая пропагандирует страну-оккупанта.
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