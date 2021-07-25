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Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей к 2030 году

Компания полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания к 2030 году.


В пресс-релизе владеющей брендом компании Daimler говорится, пишет dev.by, что все новые модели будут работать на электричестве уже с 2025 года. В течение пяти лет на заводах компании продолжат выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания планирует построить восемь новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей, а также создание глобальной сети зарядных станций. Для этих целей Mercedes выделила $40 миллиардов. Ранее об отказе от автомобилей на ДВС объявила Audi.
Источник: Николай Чикишев
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