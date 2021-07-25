«Великий камень» становится конкурентом ПВТ?





После регистрации нового резидента «Великого камня» было объявлено, что предприятие разработает и станет серийно выпускать высокотехнологичные устройства для обработки и хранения данных. Более того, запланировано изготовление серверов, мониторов, принтеров и программно-аппаратных комплексов.





В рамках реализации проекта планируется оказывать услуги, связанные с освоением произведенного оборудования.





Стоит отметить, что китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» является особой экономической зоной, включающей в себя специальный правовой режим. Парк расположен в 25 км от Минска.





Среди приоритетных направлений «Великого камня» выделяют хранение и обработку больших объемов данных, биотехнологии, фармацевтику, разработку новых материалов, логистику, электронную коммерцию, электронику и телекоммуникации, а также машиностроение.



