+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

КГК обнародовал "свежак" по уголовным делам о "зарплатах в конвертах"

Накануне Александр Лукашенко на совещании, куда были приглашены члены правительства, потребовал прекратить практику выдачи "серых" зарплат.

CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip


Комитетом госконтроля пресечены факты выплаты зарплаты "в конверте" на сумму более 11 миллионов рублей, речь идет о трех коммерческих структурах Минска и Бреста.

"Сумма выданных работникам "серых" зарплат составила более 11 миллионов рублей", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Комитета государственного контроля

Там уточнили, что ДФР пресек деятельность директора минского ООО "Г" (производство полиграфической продукции), который выплачивал работникам зарплату "в конверте" под видом дохода от предпринимательской деятельности.
Более 20 сотрудникам предприятия было выплачено 9,9 млн рублей, с них не платились налоги, государству причинен ущерб в сумме 2,5 млн руб. В отношении директора, ряда должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, на их имущество стоимостью 4,3 млн руб. наложен арест.

Факты выплаты зарплаты "в конверте" директорами двух частных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере строительства, пресечены также в Бресте. По фактам выплаты "серых" зарплат возбуждены уголовные дела, сообщили в КГК.
Накануне глава государства на совещании, куда были приглашены члены правительства, потребовал прекратить практику выдачи "серых" зарплат.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]