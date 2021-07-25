+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Цукерберг задумал переделать Facebook: соцсеть может стать метаверс компанией. Что это?

В течение следующих пяти лет Facebook перестанет быть социальной сетью, а на ее основе будет создана метаверс компания. Об этом рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию The Verge.

Фото:depositphotos.com


"Это большая идея. Метаверс – это всеохватывающий интернет, в котором вы непосредственно находитесь, а не просто просматриваете контент. И вы чувствуете себя рядом с другими людьми, как если бы вы были в других местах, испытывая различные переживания, которые вы не могли бы сделать в 2D-приложении или веб-странице" – рассказал Цукерберг.

Иными словами, пишет tech.liga.net, метаверс — это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры виртуальной реальности (VR). 

По словам Цукерберга Facebook уже работает над "безграничным офисом", который позволит пользователям создавать идеальные рабочие места с помощью виртуальной реальности. 

"В будущем вместо того, чтобы просто делать телефонный звонок, вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу сидеть как голограмма на вашем диване, и это действительно будет ощущаться, как будто мы находимся в одном месте, даже если мы находимся в разных штатах или на расстоянии сотен миль друг от друга", – рассказал он.  

Facebook уже вложил значительные средства в виртуальную реальность, потратив $2 млрд на приобретение разработчика VR-продуктов Oculus.   

В 2019 году компания запустила Facebook Horizon - ресурс, в которой пользователи могут общаться в виртуальном пространстве с мультяшным аватаром через гарнитуры Oculus. 

Цукерберг признал, что нынешние гарнитуры виртуальной реальности "немного неуклюжи" и нуждаются в улучшении, чтобы люди могли с ними работать на протяжении всего дня. 

По его словам, метаверс будет доступна на различных платформах, включая VR, AR (дополненная реальность), ПК, мобильные устройства и игровые консоли. 
Источник: Роман Брыль
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]