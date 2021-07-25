В Беларуси по франшизе развивается сеть люксовых бургерных

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Сеть ресторанов современной кухни Bun B специализируется на приготовлении бургеров из мраморной говядины. Сейчас бренд представлен двумя заведениями — в ТРЦ Galleria Minsk и в жилом комплексе «Маяк Минска». Новое кафе появится в торговом центре «Орбита молл».





Bun B запустила развитие сети по франшизе, в планах — открытие ресторанов по всей Беларуси, пишет Officelife.media. По словам представителей компании, количество желающих приобрести франшизу уже довольно большое.





Консультант NAI Belarus Евгений Ляльков отмечает, что в последнее время формат бургерных является одним из самых популярных на рынке общепита, поэтому белорусы увидят значительный рост объектов такого типа.





Команда Bun B в официальном сообщении говорит о том, что за открытием новых ресторанов стоит желание удовлетворить клиентов, которые не хотят видеть в бургерах простой фастфуд, а предпочитают их премиальное качество: свежую булочку, мраморную говядину и авторские соусы.





Как стало известно OL, мраморную говядину для бургеров сеть закупает у компании "Мираторг". Таким образом, "Мираторг" нашел еще одну точку входа на белорусский рынок.







