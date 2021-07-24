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«Залатыя лісічкі у гэтым гаду»: цены на любимые грибы взлетели больше, чем в два раза. И это не предел?

Грибов нет, но кто-то умудряется их не просто собирать, но и еще неплохо на этом зарабатывать. И черника по-прежнему в цене!

Надо быть большим знатоком грибных мест, чтобы найти пару килограммов лисичек, пишет kp.by

Фото: Раиса ЮДИНА

Кто сказал, что черника в этом году пропала? В Докшицком районе деревенские жители зарабатывают на ней себе прибавку к пенсии или зарплате. Правда, для этого приходится вставать в четыре часа утра – в пять в условленном месте уже останавливается микроавтобус, который опоздавших не ждет. Ехать приходится во все более отдаленные места, потому что в ближайших лесах черники почти не осталось. Кто успел, тот первым до нее добрался с комбайнами. Там кругом кустики с ободранными листьями и единичными уцелевшими ягодками.

Заготовители с машинами дежурят на выезде из леса, облегчая сборщикам черники жизнь. Никуда не надо ехать, тратить время и силы.

Сдать ягоды можно на выезде из леса.
Ягоду принимают не перебранную, с листьями и прочим мусором. Недели три назад все начиналось с четырех рублей за килограмм, потом цена быстро поднялась до пяти, а теперь за кило черники платят 7 рублей. В 10-литровом ведре помещается около шести килограммов ягод. Проснулся на рассвете, поработал, получил 40 рублей - и в 10 часов утра уже свободен. Такой график всех устраивают, хоть женщины признаются, что вставать в такую рань очень тяжело. Но если хочется сделать ремонт в доме, купить новый велосипед или просто положить побольше денег в кубышку, приходится идти на такие жертвы. Кстати, закупочная цена на чернику в этом году выше. Прошлым летом «потолок» был пять рублей за килограмм.

Чем дальше в лес - тем больше шансов найти нетронутую чернику.
А вот с лисичками пока беда. В лесу их могут найти или везунчики, или те, кто с детства знает тайные места их обитания. Я за два часа скитаний по лесу, где лисички были всегда, не нашла ни одного даже самого крошечного грибочка. Решила попытать счастья у заготовителя. Спрашиваю сразу, есть ли у него лисички и почем. Мужчина отвечает неохотно - мол, все равно не купите, слишком дорого. Потом все же разговорился:

- Па 23 рублі прадаю. Дорага? А я ж вам казаў. А што рабіць, калі няма іх. Во сёння толькі кілаграм дзевяць прыняслі, а у прошлым гаду машына на палатка была імі застаўлена. Каб я прынімаў іх па 6 рублей, яу у прошлым гаду, дык вам бы за 7 прадаў. А так прынімаю па 16. Залатыя лісічкі у гэтым гаду.


В прошлом году корзинами с лисичками машина за день была забита доверху, а сейчас их кот наплакал.

За сколько он сам сдает эти лисички оптовым заготовителям, мужчина так и не рассказал – коммерческая тайна, говорит. Заодно интересуется, что это мне так приспичило лисички купить. Мол, еще дожди будут, можно весь август и сентябрь собирать. Рассказываю ему, что гриб жутко полезный, лечебный, можно сказать, всех паразитов выводит.

- Вот за граніцай мусіць усё гэта знаюць, раз так цэняць нашу лісічку, - рассуждает он, закуривая. – Каб у нас так зналі!

- Ну можа яшчэ разбагацею і куплю у вас за 23 рублі, - обнадеживаю я его на прощание.

- Ой, - смеется, - яны у вас колам у горле могуць стаць за такія грошы!
Раиса Юдина
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