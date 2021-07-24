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Белорусский стартап-видеоредактор привлек дополнительные 2,4 миллиона долларов. Чем он выделяется?

Речь о проекте «VOCHI», который использует в своей работе машинное зрение.

Белорусский стартап-видеоредактор привлек дополнительные 2,4 миллиона долларов. Чем он выделяется?
Фото: VOCHI
Это был раунд инвестирования так называемого «позднего посева», следующего за первичным, пишет blizko.by
Деньги направят на рост, привлечение новых пользователей и разработку новых инструментов. Также компания готовится к А-раунду инвестирования.
 
Средства от первого вливания пошли на маркетинг, разработку и добавление 80 уникальных эффектов и 30 фильтров. Тогда объем инвестиций составил 1,5 миллиона долларов, пишет TechCrunch.
 
В белорусскую инициативу поверили и вложили деньги: TA Ventures, Angelsdeck, A.Partners, Startup Wise Guys, Kolos VC, Verv и Bolt.
 
Новые ивестиции последовали после роста проекта: ежемесячно им пользуются 500 тысяч человек, годовой прогноз выручки– свыше 4 миллионов долларов.
 
У проекта – собственный алгоритм сегментации видео на основе машинного зрения, который применяет различные эффекты к определенным движущимся объектам на видео или к изображениям на статичных фотографиях.
 
Вот что говорит Илья Лесун, соучредитель и генеральный директор стартапа «VOCHI»:
 
«Наша команда также разработала специальный механизм рендеринга для видеоэффектов, который позволяет мгновенно применять 4K-видео на мобильных устройствах. И он работает отлично, без потери качества».
 
По его словам, это дает людям простой способ  профессионального редактирования видео для  уникального и выделяющегося контента. Эффекты накладываются за секунды.
 
Более 60 % из них, а также набор базовых инструментов – бесплатны. Надежная и недорогая среда выделяет этот проект среди других видеоредакторов.
 
Однако есть и платная подписка для профессиональной работы: 7, 99 долларов – в неделю, 39,9 – за 12 недель. 
 
Либо единовременная  покупка программы за 150 долларов.
 
Около 20 тысяч пользователей оформили платную подписку. Эта аудитория растет со скорость в 20 % в месяц.
 
К слову, пользуются редактором в основном молодые люди из США.
 
На фоне хороших новостей компания пригласила в соучредители своего первого сотрудника – Анну Булкагову. Она руководила маркетингом, а теперь – продуктом.
 
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