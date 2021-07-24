Великобритания ввела санкции против завода «Агат»
Великобритания объявила о включении в свой санкционный список белорусского ОАО «Агат-электромеханический завод», выпускающего продукцию военно-промышленного комплекса.
В июне в перечень юридических лиц, на которые распространяются британские санкции, были внесены «Белорусская нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Причиной стали продолжающиеся нарушения прав человека в стране и инцидент с самолетом Ryanair, передает afn.today со ссылкой на БелаПАН
12:02 24/07/2021
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