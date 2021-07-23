«Тогда было раскулачивание, а сейчас – «разипэшнивание». Подробно

На совещании с правительством 22 июля Александр Лукашенко потребовал навести порядок с индивидуальными предпринимателями, которых «у нас скоро будет 12 миллионов», и создан «колоссальный офшор, где люди ничего не платят». Что стоит за этим заявлением и чего ждать малому бизнесу, Intex-press обсудил а с экономистами.





Совещание с руководством совета министров 22 июля. Фото: president.gov.by





Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса:

– Предприниматели – это люди, которые имеют независимые источники дохода, кто не зависит от бюджета в плане получения заказов либо сбыта своей продукции, а также зачастую имеет свою гражданскую позицию.





ИП за 20 лет стали не только зарабатывать деньги, развивать свое маленькое дело, они увидели мир и являются теми людьми, которые имеют гораздо более высокий иммунитет к государственной пропаганде и явно не разделяют стремление власти развиваться по советскому образцу.





В контексте того, что происходит в стране, логично, что теперь пришла очередь и индивидуальных предпринимателей, которые с точки зрения власти являются едва ли не источником коррупции, злоупотреблений и нарушений всевозможных стандартов. Они якобы нарушают правила конкуренции, разрушают рынки для госпредприятий и тем самым наносят ущерб стране.





Что касается того, какие меры могут быть приняты в отношении бизнеса, то это контроль: запрет на использование наличных расчетов, выполнение требований по сертификации, выполнение десятков разного рода других требований. Когда есть желание зачистить, то повод или зацепки найдутся всегда. Особенно если вы работаете с потребителем или с товаром.





В результате предприниматели вынуждены будут либо переформатироваться, либо покинуть страну. А потеря человеческого и предпринимательского капитала является невосполнимой потерей, особенно на уровне регионов. Это приведет к усугублению демографической ситуации, еще большему напряжению в пенсионной системе.





В свое время так гоняли кулаков. Было раскулачивание, а сейчас будет «разипэшнивание» страны, что негативно скажется на экономике. Но логика правительства и экономического развития уже давным-давно не совпадает.

Лев Львовский, старший научный сотрудник BEROC:

– По всей видимости, власти ищут, где еще найти денег для пополнения бюджета.





То, как это отразится на бизнесе, зависит от того, насколько сильно за него возьмутся. Если сильно, то очередной удар придется по инфраструктуре и произойдет очередное внезапное изменение правил игры. Однако на фоне непрекращающихся «разбирательств» с разными видами бизнеса – это просто еще один камень в уже существующей горе.







