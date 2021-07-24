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Какие проекты под угрозой закрытия из-за ликвидации ИПМ?

У Бизнес-школы ИПМ были большие планы на ближайшее время. Например, был объявлен очередной набор в Executive MBA. У ИПМ такие курсы единственные в Беларуси, которые входят в рейтинг Financial Times. Office Life представил список проектов, которые должны прекратить существование вместе с ИПМ.

Руководителю ИПМ Павлу Данейко достаточно долго удавалось договариваться с властями. Теперь - всё?


Помимо Executive MBA, был открыт набор и в General MBA. Курсы планировалось начать в ноябре. Они также единственные в Беларуси, входящие в рейтинг Financial Times. Программа рассчитана на руководителей структурных подразделений компаний. Среди лекторов — не только академические преподаватели, но и практики из действующих бизнесов.

SMART-театр. Проект родился около пяти лет назад. Изначальная цель — популяризация различных тем, связанных с бизнесом. Выступления SMART-театр не академичны, а больше похожи на научпоп. В этом году ИПМ удалось провести до конца почти весь цикл. Остались только, к примеру, рассказ о роли HR в компании,  а также с чего начать экспорт.

Академия переговоров должна была стартовать в сентябре. Причем занятия планировались в региональных классах ИПМ в облцентрах. Также в расписании значились школы маркетинга, менеджмента и HR, финансов и контроллинга и др.

Кроме того, закрытие ИПМ означает ликвидацию одного из крупнейших частных аналитических центров. Среди его продуктов одним из самых известных являлся IPM-индекс.
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