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Почему «Торговый дом «На Немиге» вошел в состав «Универмага «Беларусь»

Что становится причиной объединения некоторых столичных торговых предприятий, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Реорганизация у нас идет постоянно. Последнее объединение касалось трех предприятий — «Торгового дома «На Немиге», магазина «Блискавица» и «Универмага «Беларусь». Три объекта весной соединили в одно юридическое лицо. Это делается для укрепления позиций, потому что более крупное предприятие выигрывает, можно приобрести у поставщиков продукцию по более выгодным ценам. Плюс сокращение затрат на содержание управленческого персонала. Все это делается для экономии и более успешного финансового положения предприятий, — пояснила Н. Емельянова.

Она заверила, что процесс шел безболезненно для коллектива, увольнять никого не пришлось, поскольку имелись вакансии.

Кроме того, процесс реструктуризации коснулся и некоторых других магазинов, а сейчас он идет еще для двух предприятий — объединяются Минская овощная фабрика и УП «Партизанское». Минская овощная фабрика — это сельхозпроизводитель. А основная задача УП «Партизанское» — хранение стабилизационных продовольственных фондов. Логично, что обе функции имеет смысл объединить
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