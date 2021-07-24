Volkswagen прощается с Passat









Последней стала ограниченная серия Volkswagen Passat Limited Edition 2022. Всего будет выпущено 1973 автомобиля (в 1973 году вышла первая модель серии).





Завод в Чаттануге, штат Теннесси, находится в процессе расширения и перехода от ДВС к электромобилям и становится североамериканским центром Volkswagen по сборке электромобилей. Местное производство Passat стартовало в 2011 году.





В 2022 году Volkswagen начнет местное производство электромобилей ID.4, которые в настоящее время импортируются из Германии. Помимо Passat, завод занимается также моделям