Мировые продажи сыра, экспортируемого всеми странами, в 2020 году составили 32,8 миллиарда долларов.





Поставки от 5 крупнейших экспортеров сыра (Германия, Нидерланды, Италия, Франция, США) составляют 54% мировой стоимости сыра, экспортированного в 2020 году. Такие данные содержатся в отчете worldstopexports за прошлый год.





В исследовании отмечается, что европейские страны продали сыр на самую высокую долларовую стоимость. Объем сырных поставок из Европы составил 27,4 млрд долларов или 83,5% мирового экспорта данного продукта. Экспорт сыра из Новой Зеландии, Австралии и Океании составил 6%, опередив экспортеров из Северной Америки. Доля последних составила 5,2%.





Беларусь в мировом сырном рейтинге заняла 9-е место. Выручка от экспорта сыра нашей страны составила 1 млрд долларов. Белорусские поставки сыра составили в 2020 году 3,2% всего мирового экспорта этого продукта. В рейтинге Беларусь разместилась между Ирландией (1,2 млрд долларов) и Бельгией (960,8 млн долларов)..





Топ-15 крупнейших экспортеров сыра в мире в 2020 году:





Германия: 4,8 миллиарда долларов США (14,6% от общего экспорта сыра).

Нидерланды: 4,2 миллиарда долларов (12,9%)

Италия: 3,6 млрд долларов (10,9%)

Франция: 3,5 миллиарда долларов (10,7%)

США: 1,61 миллиарда долларов (4,9%)

Дания: 1,60 миллиарда долларов (4,9%)

Новая Зеландия: 1,3 миллиарда долларов (4%)

Ирландия: 1,2 миллиарда долларов (3,6%)

Беларусь: 1 миллиард долларов (3,2%)

Бельгия: 960,8 млн долларов (2,9%)

Польша: 923,2 миллиона долларов (2,8%)

Великобритания: 839,6 млн долларов (2,6%)

Австрия: 727,6 млн долларов (2,2%)

Швейцария: 708,2 млн долларов (2,2%)

Австралия: 665,1 млн долларов (2%)



