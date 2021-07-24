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Временно запрещен ввоз в Россию помидоров из Беларуси

Временно запрещен ввоз в Россию свежих помидоров из Беларуси, поставками которых занимался белорусский экспортер ОАО "Дорорс"

Россельхознадзор ссылается на случаи обнаружения вируса мозаики пепино. При этом на продукцию были фитосанитарные сертификаты, выданные Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.

Запрет на поставки упомянутой продукции начинает действовать 26 июля. "Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным выявлениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях", — сообщает российское ведомство, пишет Еврорадио.

На этой неделе РФ запретила ввоз восьми партий помидоров из Беларуси. Российские специалисты ссылались на упомянутый вирус.
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