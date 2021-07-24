Временно запрещен ввоз в Россию помидоров из Беларуси

Россельхознадзор ссылается на случаи обнаружения вируса мозаики пепино. При этом на продукцию были фитосанитарные сертификаты, выданные Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.





Запрет на поставки упомянутой продукции начинает действовать 26 июля. "Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным выявлениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях", — сообщает российское ведомство, пишет Еврорадио.





На этой неделе РФ запретила ввоз восьми партий помидоров из Беларуси. Российские специалисты ссылались на упомянутый вирус.



