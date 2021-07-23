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В Беларуси со следующего года обяжут принимать карты платежной системы «Мир»

Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир».

На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с первого января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир»:
 
«Во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания»
 
С 1 января 2023 года  банки, оказывающих услуги интернет-эквайринга,  также должны принимать эти карты, пишет blizko.by
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