В Беларуси со следующего года обяжут принимать карты платежной системы «Мир»
Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир».
На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с первого января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир»:
«Во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания»
С 1 января 2023 года банки, оказывающих услуги интернет-эквайринга, также должны принимать эти карты, пишет blizko.by
23:14 23/07/2021
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