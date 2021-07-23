Tinkoff открывает центр разработки в Минске. «Будут работать сотни»

Вячеслав Цыганов отмечает, что в их компании работают более 3,5 тысяч специалистов, из них в команде Центров разработки — более 1,3 тысяч человек, Директор по информационным технологиям, вице-президент Tinkoffотмечает, что в их компании работают более 3,5 тысяч специалистов, из них в команде Центров разработки — более 1,3 тысяч человек, пишет dev.by





— До конца года мы рассчитываем вырастить команду Центров ещё на 800 человек. Планируем, что со временем в Минске будут работать сотни ИТ-специалистов.

При этом Вячеслав оговаривается, что их не останавливает ни привязка зарплат на беларуском рынке труда к доллару, ни проблема с сеньорами в последнее время как следствие кризисной ситуации в стране.





— Дефицит кадров в ИТ-сфере ощущается уже несколько лет, и не только в Минске. При этом мы находимся в постоянном поиске талантливых специалистов, и наша команда продолжает расти. Мы предлагаем потенциальным кандидатам масштабные проекты на современных технологиях, сильную команду и конкурентные условия.





На вопрос, изучали ли в Tinkoff кейс «Сбербанка», чей офис разработки появился в Минске в 2011 году и угас к 2017-му, Вячеслав ответил, что «конечно же изучали рынок Беларуси и готовы к особенностям найма и работы в Минске».

Собеседник dev.by отмечает, что в их команде нужны кандидаты всех уровней — от студентов техвузов и джуниор-специалистов до продвинутых разработчиков, QA-инженеров, аналитиков и продакт-менеджеров. Среди направлений, которые интересны: Backend (Python, Java, C++, Kotlin), мобильная разработка, SRE, QA. Также он добавляет, что «в связи с запланированными международными проектами» предпочтение будут отдавать сотрудникам со знанием английского языка. В дальнейшем Tinkoff планирует открывать центры и в других странах.





Сейчас Центры разработки Tinkoff работают в Москве, Санкт-Петербурге Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Рязани, Нижнем Новгороде, Иннополисе, Новосибирске и в Новосибирском Академгородке, Ростове-на-Дону и в Сочи. На сайте указано, что в работе одновременно более 40 проектов.



