Реальная заработная плата (с учетом инфляции) за год выросла на 4%.

Такие данные приводит Белстат.

Следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты, а они составляют 13% и 1% соответственно.

По уровню зарплат, как и прежде, лидирует столица и Минская область.





В Минске номинальная начисленная средняя зарплата в июне составила 2 023,3 рубля, а в Минской области 1 420,6 рубля.





Среди регионов самыми высокими зарплатами отметились Гомельская (Br1275,4) и Гродненская область (Br1243,7).





Немного ниже зарплаты в Брестской, Витебской и Могилевской областях – от 1 219 до 1 275 рублей.









Что касается профессий, то самыми высокими зарплатами может похвастаться IT-сектор, сектор финансовых услуг и страхования, пассажирский воздушный транспорт.





Самые низкие зарплаты в июне 2021 года у парикмахеров и сотрудников салонов красоты – 723,4 рубля.





Небольшие зарплаты также у работников творческих организаций, библиотекарей, сотрудников музеев и социальных работников.



