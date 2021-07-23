Средняя зарплата в Беларуси. Сравним: сколько платят в Минске и регионах
Средняя зарплата в июне выросла на 13,8 рубля и составила 1 433,4 рубля.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции) за год выросла на 4%.
Такие данные приводит Белстат.
Следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты, а они составляют 13% и 1% соответственно.
По уровню зарплат, как и прежде, лидирует столица и Минская область.
В Минске номинальная начисленная средняя зарплата в июне составила 2 023,3 рубля, а в Минской области 1 420,6 рубля.
Среди регионов самыми высокими зарплатами отметились Гомельская (Br1275,4) и Гродненская область (Br1243,7).
Немного ниже зарплаты в Брестской, Витебской и Могилевской областях – от 1 219 до 1 275 рублей.
Что касается профессий, то самыми высокими зарплатами может похвастаться IT-сектор, сектор финансовых услуг и страхования, пассажирский воздушный транспорт.
Самые низкие зарплаты в июне 2021 года у парикмахеров и сотрудников салонов красоты – 723,4 рубля.
Небольшие зарплаты также у работников творческих организаций, библиотекарей, сотрудников музеев и социальных работников.
18:55 23/07/2021
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