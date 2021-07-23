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Лукашенко: "Упаси бог, это не будет у вас реализовано". В Беларуси на уборочной не хватает 1,5 тыс. комбайнеров

Полторы тысячи комбайнеров не хватает для проведения уборочной кампании, заявил Лукашенко в ходе совещания в пятницу в Минске.

"По его информации, не хватает порядка 1,5 тыс. комбайнеров", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
"Это полное безобразие. Это значит, вы, губернаторы, не готовились к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее знали, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город. Мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси бог, это не будет у вас реализовано", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что помощь селу - как техническими средствами, так и людскими ресурсами - должны оказать промышленные предприятия, а также поручил обеспечить механизаторов всем необходимым.

В.Маковский - Обед в поле

"Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать приличные деньги. У каждого дети - школьники, студенты", - цитирует правителя сказал Лукашенко.  
interfax.by
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