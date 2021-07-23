Белстат утверждает: в июне средняя зарплата выросла до 1433 рублей
А в банке вакансий более половины предложений с зарплатой до 600 рублей...
Средняя зарплата в Беларуси в июне выросла до 1433,4 рубля (сумма до уплаты налогов), следует из данных Белстата. Это на 13,8 рубля больше, чем в мае.
В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов после уплаты налогов в июне была около 1233 рубля.
Тем временем почти половина предложений от нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, — на зарплату до 600 рублей (больше чем по 48,7 тысяч вакансиям из 98,5 тысячи размещенных).
При этом суммы зачастую указывают до уплаты налогов. По некоторым вакансиям предусмотрена частичная занятость.
Источник: Zerkalo.io
17:36 23/07/2021
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