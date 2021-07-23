За сутки в Беларуси четырежды горели поля с зерновыми
Четыре пожара зерновых на корню произошли за сутки в Беларуси.
Как следует из сводки МЧС, в 14:17 спасателеq вызвали к деревне Крюковщина «Дрибинского района». Здесь горело поле озимой пшеницы ОАО «Дрибин-Агро». В результате уничтожено 10 га посевов, удалось спасти 25 га.
В 14:54 яровой ячмень полыхнул на поле ИООО «Белдан» возле деревни Ярутичи Слонимского района. Здесь также сгорели 10 га. Удалось отстоять 100 га ячменя.
В 17:19 загорелся яровой ячмень в поле КСУП «Индустрия-СХ» возле Марьиной Горки. Зерновые уничтожены на площади 7 га. Удалось спасти 70 га посевов.
В 18:13 горела озимая пшеница в поле ОАО «Новогородищенское» возле деревни Сертиславль Шкловского района. Унитожено 10 га посевов, спасено 190 га пшеницы.
Во всех случаях никто не пострадал. Причины пожаров устанавливаются.
Источник: reform.by
11:27 23/07/2021
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