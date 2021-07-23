+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси обновлен рекорд расслоения по зарплатам

Разница в доходах вышла за пределы рекомендованной для страны.


Уровень расслоения на предприятиях-флагманах достиг максимума за 8 лет. Разница в доходах вышла за пределы рекомендованной для страны, пишут banki24.by.

Дважды в год в РБ крупные и средние предприятия подают сведения о заработной плате каждого работника. Отчеты приходят в статорганы по итогам мая и ноября. Как правило, отчитываются компании, на которых занято около 60% наемных работников страны.

Это довольно неплохой показатель: в соседней России отчеты приходят с предприятий, на которых работает всего четверть занятого населения. Да и замеры в РФ делают не 2 раза в год, а раз в 2 года — то есть в вчетверо реже. Подобная статистика нужна, чтобы понимать, как распределяются работники по размеру зарплат и каков уровень медианной зарплаты.

В обычном режиме это узнать нельзя, поскольку чиновники собирают сведения о зарплатных фондах и определяют среднюю зарплату простым делением фонда на количество работников.

Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит всю совокупность работников ровно пополам: 50% имеют зарплату ниже медианы и 50% — выше нее. Так как в каждом общество существует неравенство по доходам, то медианная зарплата на практике существенно ниже средней.

Это происходит, поскольку всегда есть высоко- и низкооплачиваемые работники. За счет высокооплачиваемых средняя зарплата как бы завышает общую «температуру по больнице».

По разнице средней и медианной зарплаты можно отслеживать уровень материального расслоения среди наемных работников. Если эта разница растет, то расслоение увеличивается.

В Беларуси считают нормальным, когда медиана и средняя отличаются на 20–25%. В мае 2021 года медианная зарплата в стране составила 1018 BYN, средняя — 1420 BYN. Разница между средним и медианным показателями достигла 28,3%. Это максимальный уровень зарплатного расслоения за 8 лет доступной статистики.

Сравните: в мае 2013 года разница между средней и медианой составляла 19%, в мае 2014-го — 20,5%, в мае 2015-го — 21,7%, в мае 2016-го — 23,7%, в мае 2017-го — 24,7%, в мае 2018-го — 24,9%, в мае 2019-го — 25,1%, в мае 2020-го — 27,2%.

Как видно, рекомендованный уровень расслоения (20–25%) был преодолен еще весной позапрошлого года и с тех пор расслоение только растет. Самая большая разница между средней и медианной зарплатой зафиксирована в Минске — 38,2%.

Медианная зарплата в столице за май 2021 года составила 1270 BYN. Это значит, что по 50% работников предприятий-флагманов Минска имели начисленную зарплату выше и ниже 1270 BYN.

В регионах медианные зарплаты ниже, но и уровень расслоения там не такой большой, как в столице. В Брестской области медиана по зарплате составила 946 BYN, а разница между средней и медианой — 19,6%, в Витебской — 910 BYN и 23% соответственно, в Гомельской — 946 BYN и 24,1%, в Гродненской — 939 BYN и 22%, в Минской — 1053 BYN и 26%, в Могилевской — 920 BYN и 19,3%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]