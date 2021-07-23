Долги за энергоресурсы не помешают выплачивать премии директорату

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Потребители, обеспечившие погашение в 2021–2023 годах нарастающим итогом не менее 90% долга, образовавшегося на 1 января 2020 года и не погашенного на 1 января 2021 года, освобождаются от погашения долга на сумму остатка на первое число месяца, следующего за месяцем погашения, пишет Officelife.media.





Условием освобождения от санкций является полная оплата нарастающим итогом с 1 января 2021 года по 31 декабря отчетного года текущего потребления энергоресурсов.





Газо- и энергоснабжающие организации вправе в отношении задолженности потребителей за энергоресурсы производить в 2021–2023 годах начисление процентов за пользование чужими денежными средствами, пеней и штрафов за несвоевременные расчеты за энергоресурсы один раз по итогам года.





Суммы освобождения от погашения части долгов списываются газо- и энергоснабжающими организациями в бухгалтерском учете за счет нераспределенной прибыли и добавочного капитала.





Кроме того, суммы освобождения от погашения части долгов могут направляться потребителями на выплату единовременных премий руководителям организаций и их заместителям, курирующим вопросы расчетов за энергоресурсы.





Однако единовременная премия не может превышать двукратного размера суммы тарифного оклада. Она выплачивается руководителю при условии отсутствия задолженности по платежам в республиканский и местные бюджеты, бюджет ФСЗН, по выплате зарплаты, госпособий семьям, воспитывающим детей.





На 1 мая просроченная кредиторская задолженность крупных предприятий за топливно-энергетические ресурсы составила более 1 млрд рублей — 13,5% общей задолженности за ТЭР.



