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Топ-10 банков по прибыли в первом полугодии

Отчетность белорусских банков за январь-июнь позволяет видеть, что их совокупная прибыль достигла 954,585 млн. Ни один банк не отразил в отчетности убыток.

В I группе значимости банков наибольшую прибыль ожидаемо получил Беларусбанк — это четверть всей прибыли банковской системы, пишет Инфобанк.

Из группы банков II уровня значимости наилучший результат у Альфа-Банка — 87,86 млн рублей. По прибыльности он обошел Приорбанк (84,4 млн).

Паритетбанк оказался наименее прибыльным в группе II значимости: его результат — 0,45 млн.

Из списка банков вне групп значимости самыми прибыльными признаны БСБ Банк (7,8 млн) и Технобанк (6,9 млн). Наименьшая же прибыль — у Идея Банка (0,05 млн).


Фото: Инфобанк
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