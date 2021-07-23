Топ-10 банков по прибыли в первом полугодии

В I группе значимости банков наибольшую прибыль ожидаемо получил Беларусбанк — это четверть всей прибыли банковской системы, пишет Инфобанк.





Из группы банков II уровня значимости наилучший результат у Альфа-Банка — 87,86 млн рублей. По прибыльности он обошел Приорбанк (84,4 млн).





Паритетбанк оказался наименее прибыльным в группе II значимости: его результат — 0,45 млн.





Из списка банков вне групп значимости самыми прибыльными признаны БСБ Банк (7,8 млн) и Технобанк (6,9 млн). Наименьшая же прибыль — у Идея Банка (0,05 млн).









Фото: Инфобанк