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Евробанк исключен из Единого госреестра юрлиц и ИП

ЗАО «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Нацбанка от 20 июля 2021 г. № 208. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финрегулятора.


Банк был создан ООО «Торговый дом «Ждановичи» в 2008 году как частное унитарное предприятие, пишет Минск-Новости. В 2009 реорганизован в закрытое акционерное общество «Евробанк». 9 сентября 2009 года получил лицензию от Нацбанка на осуществление банковских услуг. Основным акционером банка стал «Торговый дом «Ждановичи», которому принадлежало 99,9 % акций. ЗАО «Евробанк» входило в состав банковского холдинга, членами которого были головная организация ООО «Торговый дом «Ждановичи», ООО «Торговый дом «Ждановичи-Агро».

Филиальная сеть банка была представлена головным офисом на ул. Тимирязева, который сейчас выставлен на продажу, двумя расчетно-кассовыми центрами, а также 15 кассами в Минске.

В 2013 году почти все акции ЗАО «Евробанк» были проданы швейцарскому Euro Set Holding за почти 5 млн евро. А 6 августа 2015 года Нацбанком была отозвана банковская лицензия у «Евробанка». С тех пор все операции этого финансового учреждения приостановлены, а сайт удален.
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