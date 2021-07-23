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Китайцы займутся в Беларуси многострадальной деревообработкой? Крупный импортер планирует инвестировать в собственное производство

Крупный китайский импортер пиломатериалов — Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development — хочет реализовать инвестиционный проект по деревообработке в Беларуси. По словам руководителя компании, благодаря качеству и стоимости, белорусское дерево может легко посоперничать с аналогичной продукцией из других стран.

Фото из архива редакции realt.by

К тому же, «у белорусских экспортеров есть все необходимое, чтобы закрепиться на китайском рынке и постепенно расширять свое присутствие там» — цитирует «Экономическая газета».

О намерении компании инвестировать в белорусскую деревообработку и развивать свой бизнес на территории Беларуси заявил Жань Яньцзюнь, руководитель Кangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development. Это произошло в ходе его визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи.

Компания поставляет на рынок Китая лесопродукцию из различных стран Европы, Северной и Южной Америки и Новой Зеландии. Как признается бизнесмен, поставки из Беларуси пока не очень большие — около 15 тысяч кубометров.

— Нам очень интересен ваш рынок. Поэтому в планах нашей компании не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство, — поделился руководитель китайской компании и отметил, что еще не решено, как будет выглядеть проект. — Скорее всего, «greenfield"-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия.

Жань Яньцзюнь подчеркнул, что для компании главное, чтобы выпускаемая продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене. Все приобретаемое сырье, как и реализацию готового продукта компания намерена делать через биржевую площадку.

По мнению Жаня Яньцзюня, у белорусских экспортеров, использующих БУТБ, есть все необходимое, чтобы закрепиться на китайском рынке и постепенно расширять свое присутствие там.

— Потенциал биржи как инструмента торговли, безусловно, высокий, и результаты экспортных биржевых торгов это подтверждают. На вашей площадке работают компании из многих стран мира, и даже в период пандемии объемы биржевой торговли растут, а география постоянно расширяется. Если говорить конкретно о китайском рынке, то я считаю, что белорусские пиломатериалы и сельскохозяйственные товары обладают высокой конкурентоспособностью. Благодаря хорошему качеству и разумной стоимости они могут легко посоперничать с аналогичной продукцией из других стран. Поэтому при разработке стратегии выхода на рынок Китая я бы сконцентрировал внимание именно на эти двух направлениях, — считает бизнесмен.
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