Почему Александр Лукашенко снова решил взяться за предпринимателей?

В четверг, 22 июля 2021 года, на совещании с правительством Александр Лукашенко потребовал навести порядок с индивидуальными предпринимателями.





«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников», – высказал он свое возмущение министрам.





Стоит отметить, пишет Ежедневник, что это отнюдь не первое и полагаем, не последнее подобное поручение Александра Лукашенко.





Буквально через год после своего первого избрания на пост президента Беларуси в 1995 году Александр Лукашенко публично пообещал, что «через несколько лет я пожму руку последнему предпринимателю». С этого момента как на республиканском, так и на местном уровне принимались (а потом часто отменялись) множество нормативных актов, которые существенно осложняли жизнь индивидуальным предпринимателям. При этом, эпитеты, которыми Александр Лукашенко награждал индивидуальных предпринимателей, также не отличались политкорректностью и в принципе всегда отражали истинное его отношение к предпринимательству. Это и «вшивые блохи» и «паразитический нарост», а также «жулье», «пиявки, сосущие кровь» и много другого из жизни природы.





Впрочем, последние пару лет до выборов 2020 года Александр Лукашенко, следуя провозглашенному принципу «либерализации», несколько смягчил риторику, но, как оказалось, ненадолго.





Уже на всебелорусском собрании в феврале 2021 года после выступления Жанны Тарасевич, руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, Александр Лукашенко очень жестко прошелся по бизнесу. Главная проблема состояла в том, что дав определенную свободу бизнесу, власть получила на свою голову «бэчэбэшников».





Сейчас же, по словам Александра Лукашенко, индивидуальные предприниматели представляют некий офшор, благодаря которому «люди ничего не платят». Видимо, имеется ввиду уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей при помощи регистрации ИП. Учитывая озвученную цифру в 12 млн индивидуальных предпринимателей, которая почти на 3 млн превышает население Беларуси и более чем в два раза превышает экономически активное население, проблема, как юридическая, так и фискальная, действительно может иметь место.





Но реальная проблема как раз в том, что согласно открытым источникам (Белстат и Министерство по налогами сборам Беларуси) в нашей стране на 01 июня 2021 года было зарегистрировано всего-то 272968 индивидуальных предпринимателя, то есть чуть более 2,5% от населения страны. В среднем каждый 34-й житель Беларуси является индивидуальным предпринимателем. Иными словами, при нынешней вовлеченности населения в предпринимательство, нужно увеличить население страны до 480 млн человек, чтобы ИП у нас стало 12 млн. Скоро это сделать точно не получится, да и вообще вряд ли получится.





Но так как Александр Лукашенко упомянул в своем выступлении про тех, кто «пишет картины, плетет корзины» возможно в озвученной цифре в 12 млн человек присутствовали и ремесленники, которые как раз и занимаются подобным творчеством. Но и ремесленники не сильно меняют соответствующую картину, так как их в Беларуси оказалось всего чуть более 40 тыс. человек.





Чтобы понять много в Беларуси предпринимателей или мало, мы сравнили не с какой-то «враждебной» страной ЕС, а с партнером по Союзному государству - с Россией.





Там на сегодняшний момент 3366491 индивидуальных предпринимателей или приблизительно каждый 44 житель страны- до 12 млн нужно даже ей очень и очень постараться. На душу населения ипэшников в России вроде и меньше, чем в Беларуси. Но в той же России на каждого 42 жителя приходится одно зарегистрированное юридическое лицо. В Беларуси этот показатель ниже – на каждого 52 жителя приходится одно юридическое лицо. То есть по сравнению с Россией белорусский бизнес смещен больше в сторону индивидуального предпринимательства, что не удивительно, учитывая сложное налоговое администрирование для юридических лиц. Но вовлеченное в предпринимательство количество жителей в России и Беларуси приблизительно одинаковое.





При этом опять же следует понимать, что и Беларусь, и Россия отнюдь не находятся в мировых лидерах по количеству населения, вовлеченного в малое предпринимательство. Россия даже официально признает это серьезной проблемой и постоянно принимает различные меры, чтобы стимулировать предпринимательскую инициативу. Тут бы и Беларуси поставить вопрос о мерах по стимулированию вовлечения населения в предпринимательство, особенно на фоне вводимых санкций в отношении крупных белорусских предприятий, что грозит высвобождению большого количества работников. Но мы опять делаем с точностью до наоборот.





Так в чем же причина очередного «крестового» похода Александра Лукашенко против индивидуального предпринимательства, публично подкрепленного фантастическим цифрами и устаревшей проблемой офшоров, которую давно сняли с повестки дня?





Причину не раз уже озвучивали различные аналитики. Индивидуальные предприниматели – наиболее независимая от власти часть общества. Рычагов давление на них у власти практически нет, разве только уничтожить как класс. Поэтому существует вероятность, что в ближайшее время Александр Лукашенко выполнит свое обещание, которое дал 26 лет назад - пожмет руку последнему предпринимателю.



