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Сергей Балыкин: Выдавливая деньги, можно и задушить малый бизнес

Нужно ли сегодня создавать проблемы на рынке труда и в социальной сфере? Лукашенко провел совещание с руководством Совмина по поводу нормотворческой деятельности.

Сергей Балыкин: Выдавливая деньги, можно и задушить малый бизнес
Правительство предлагает увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.
Кроме того, Совмин предлагает меры по урегулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Лукашенко указал на необходимость наведения порядка в этой сфере. В первую очередь выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. 
"У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников", - сказал он.
"Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов, - отметил Лукашенко. - Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта". 

Предложения, прозвучавшие на совещании, «белорусскому партизану» прокомментировал председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

Так ли много у нас ИП и нужно ли дополнительно регулировать их статус?
Наш президент немного преувеличил число индивидуальных предпринимателей – таковых у нас немногим более 200 тысяч. Правда число ИП ежегодно возрастает, но до объявленных 12 миллионов еще очень и очень далеко…
Определение индивидуального предпринимателя дано в Гражданском кодексе, оно исчерпывающе, в дополнениях не нуждается.
Что же касается чиновников-предпринимателей, то таковых нет. Во всяком случае не должно быть. Чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, прямой запрет содержится в законах о борьбе с коррупцией, о госслужбе  - существует много нормативных актов, которые запрещают чиновникам и ряду должностных лиц заниматься предпринимательством.

«Штаты налоговых органов и так избыточны»

- Честно говоря, бы вообще Министерство по налогам и сборам объединил с Министерством финансов – одно отвечает за доходы, второе – за расходы. На заре белорусской независимости так и было: налоговые инспекции были в составе Министерства финансов. 

Целесообразно ли увеличивать количество сотрудников Министерства по налогам и сборам? Скорее, нужно упрощать налоговую систему, которая позволит сократить число разного рода контролеров. И вообще, во многих районах налоговые инспекции упраздняются за ненадобностью, их объединяют с другими налоговыми инспекции и оставляют только управление по работе с налогоплательщиками в этом районе, потому что количество налогоплательщиков уменьшается.
Кроме того, увеличение штатов МНС идет вразрез с курсом дебюрократизации государственного аппарата. Госаппарат должен быть компактным, но эффективным, и должен заниматься важными проблемами, а не придумывать для себя работу.
Предприниматели сообщают, что налоговые органы, помимо своей основной работы по сбору налогов и контролю за их уплатой, занимаются еще и контролем за экономической деятельностью субъектов хозяйствования. В чем это выражается? Проявляют повышенный интерес, вызывают людей: почему у вас выручка снизилась по сравнению с прошлым годом? Или почему предприятие перестало вести хозяйственную деятельность?  Это вообще не функции налоговых органов, а функция собственника предприятия. Почему снизилась выручка? Да конъюнктура рынка изменилась. Но нет, налоговые органы вмешиваются в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности. Они ничем не могут помочь, а могут только отвлекать людей. На мой взгляд, на сегодняшний день штаты налоговых органов и так избыточны.

«Давайте не будем создавать внутренние проблемы, когда есть внешние угрозы»

- По традиции, за подобными приказами – навести порядок - всегда следуют последствия.

- Практика показывает, что это действительно так. Какие это будут последствия, не знаю. Но от государственных кампаний по упорядочению деятельности субъектов хозяйствования я в принципе не жду ничего хорошего. Может быть, окончательно разгонят мелких розничных торговцев, может быть, снизят максимальный размер выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

- Какова цель этой кампании?

- Возможно хотят усилить контроль за малым бизнесом? Но контролировать мелкий бизнес совершенно бесполезно, бесперспективно и муторно. Сбирать налоги с малого бизнеса – все равно что стричь свинью на шерсть: визгу много, а шерсти мало. Как проконтролировать такое количество субъектов? Контролировать нужно крупный бизнес. Из практики известно, что 10% налогоплательщиков дают 90% налоговых поступлений в бюджет. Малый бизнес в принципе не может быть донором бюджета, у него друга функция, социальная – обеспечить себя и узкий круг родственников и друзей работой. Ценность индивидуальных предпринимателей в том, что их много, и они не требуют от государства создания рабочих мест. 

Денег у малого бизнеса по определению немного, нельзя из него много выдоить. 


Есть конечно исключения, но это именно исключения. В массе своей малый бизнес действительно не богат. Да люди могут позволить себе квартиру, автомобиль, поездки на курорты. Но назвать это богатством я бы не рискнул. И, например, покупая себе квартиру, предприниматель самостоятельно решает жилищный вопрос, снимая это бремя с государства.
Выдавливая деньги, можно задушить малый бизнес. А нужно ли сегодня создавать напряженность в этом секторе? У нас и так дела в экономике не блестящи, у нас и так проблемы с внешним миром, зачем еще устраивать проблемы внутри страны? Давайте не будем создавать внутренние проблемы, когда есть внешние угрозы. Это не рационально.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
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