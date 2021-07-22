На общественное обсуждение вынесен проект указа президента Республики Беларусь «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», о подготовке которого мы сообщали уже не раз. Официально проект подготовлен с целью обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров, создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых населению услуг, хотя мнения участников рынка о целесообразности планируемых изменений расходятся, пишет auto.onliner.by





В сообщении Национального правового интернет-портала Республики Беларусь сказано, что проектом Указа предусматриваются в том числе:





разработка механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем введения:

регистрационных карт транспортного средства;

карты допуска водителя автомобильного транспортного средства;

карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

карты допуска диспетчера такси;

введение оснований для принятия ограничительных мер и ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси;

обязанность заключения автомобильными перевозчиками — юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями транспортных средств трудовых договоров;

регулирование вопросов аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором транспортного средства могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Проектом предлагается внесение изменений в указ президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.





Организатор публичного обсуждения — Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 июля 2021 года.

Комментарии. «Яндекс Go» Самый оперативный комментарий нам удалось получить от «Яндекс Go».



— Указ в таком виде принесет вред пассажирам, всей сфере такси и самому государству. При принятии жестких законодательных мер всегда важно оценивать воздействие на отрасль и последствия. Насколько мы видим, с проектом указа этого сделано не было, — считает Максим Козлов, директор по связям с государственными органами на международных рынках «Яндекс Go».





По его словам, изменения прежде всего ударят по наименее защищенным слоям населения: тем людям, для которых работа в такси — это дополнительный источник заработка.

— По нашим подсчетам, практически половина водителей — это десятки тысяч человек в стране — уйдет из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное людям время: после основной работы, сезонно и т. д. При этом, очевидно, регулятор не задумывался о том, где люди найдут замену доходу в такси, как они будут обеспечивать себя и семьи в нынешней экономической ситуации, — отметил собеседник.





Еще один ожидаемый эффект — при сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены.





— Ограниченное количество новых, «лицензированных» перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас высококонкурентный спрос на такси. В результате вырастут как цены на поездки, так и время ожидания машины. Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят также о том, что сильно пострадает качество самой услуги — водители будут по сути не соревноваться за пассажира, а навязывать свои условия и цены, — спрогнозировал развитие ситуации Максим Козлов.

Ситуация белорусам хорошо знакомая по тем принципам работы, которых придерживаются водители, работающие от борта. Они защищены законом и самостоятельно определяют стоимость своих услуг. В результате цены могут на порядок отличаться от привычных у крупных перевозчиков, вопрос лишь в том, где найти пассажира, который не уделит этому достаточно внимания перед началом поездки. Практика показывает, что такие пассажиры находятся регулярно, и мы часто слышим истории про «63 рубля». Да и эта стоимость короткой поездки давно перестала быть рекордной.





— Следующим шагом станет возвращение серого рынка, когда людям будет проще и дешевле поймать «частника» на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь уже видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому — большой вопрос, — отметил спикер.





Любопытно, что к такому же выводу пришли сотрудники Белорусского государственного экономического университета, проводившие год назад исследование белорусского рынка такси. «Ряд требований законодательства оказывает большое воздействие на субъектов рынка. Это выражается в отказе от легализации деятельности», — отмечалось по итогам проведенного анализа.





Авторы исследования заключили, что возврат лицензирования однозначно усложнит выход на рынок, что отразится на доле теневого сегмента. Вместо этого эксперты предлагают использовать эффективные инструменты, которые зарекомендовали себя на международных рынках.





Похожий прогноз делают и в «Яндекс Go».





— В конечном итоге проиграет и само государство: в погоне за ужесточением регулирования резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмется в размерах), а новые частные игроки в серой зоне, понятное дело, уплатой налогов заниматься не будут. Упадет и занятость населения, потому что для подработки в такси получать лицензию на себя и еще и на машину смысла не имеет, — отметил Максим Козлов.





Ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси

Проект указа прокомментировала также председатель правления Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси Валерия Сорокина.





Привлечение водителей перевозчиками только на основании трудовых договоров

«Водители не смогут более иметь гибкие условия для заработка и подработки, а перевозчики не смогут оперативно реагировать на „текучку“ кадров. Кадровая документация, непосредственное ознакомление работников с приказами и другими документами усложнит жизнь работникам и нанимателю. Большое количество водителей рассматривают сферу деятельности такси как дополнительный заработок в свободное от основной работы время, без привязки к жесткому графику.





Ограничения в виде трудового договора приведут к двум последствиям: лишению дополнительного заработка большого количества граждан и уходу части из них в „нелегальный“ сегмент рынка. Это отразится как на интересах государства (неуплата налогов и повышение социальной напряженности в обществе из-за отсутствия возможностей зарабатывать), так и пассажиров (снижение предложения со стороны перевозчиков приведет к возврату во времена произвола по примеру „Саша 63 рубля“).





В качестве здравой альтернативы, удовлетворяющей интересам и государства, и перевозчиков, и пассажиров, Ассоциация видит закрепление возможности работать водителям в качестве самозанятых с уплатой единого налога. По примеру Российской Федерации, это позволит водителям выйти из теневого сегмента и работать спокойно, а не „из-под палки“: заплатил налог до начала деятельности, отметился в налоговой и работаешь. Мы обеспокоены тем, что Министерство транспорта вместо того, чтобы создать нормальные условия для работы, позволяющие спокойно трудиться и платить налоги, постоянно инициирует „закручивание гаек“, создавая невозможные условия и тем самым своими собственными руками подталкивая перевозчиков к работе „в темную“», — отметила Валерия Сорокина.





Обязательное получение регистрационной карты на каждое транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок пассажиров

«Это дополнительный барьер, порог для осуществления деятельности, который влечет коррупционные риски. Введение регистрационных карточек — это возврат к лицензированию, которое отменил президент. Такой возврат замедлит развитие отрасли», — считают в Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси.

Кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с таксометром

«На сегодняшний день необходимость КСА существует, но покупка и обслуживание таксометров обходится дорого, существуют очереди на установку. Применение программных касс в качестве альтернативы вывода на печать фискального чека будет отличным движением к упрощению процесса контроля за перевозками», — подчеркнула Валерия Сорокина.





Проект новых норм в перевозках пассажиров автомобилями такси

«Мы в очередной раз поднимаем вопрос о возможности перевода водителей в статус самозанятых с уплатой единого налога, а также переносом части ответственности непосредственно на водителей. Данный механизм приведет к тому, что водители в очередной раз взвесят все плюсы и минусы указанного рынка и самостоятельно будут нести ответственность при перевозке, без перекладывания вины на перевозчика.





Сегодня зачастую при вине непосредственно водителя в ДТП последний в итоге скрывается, и вся ответственность, розыск и другие действия перекладываются на перевозчика. Перевозчик принимает все необходимые действия именно при выпуске на линию, но контроль на протяжении всего рабочего процесса невозможен», — рассказала собеседница.





Подготовка водителей, допуск на линию

«Создание единого центра по данному вопросу. Это позволит более оперативно получать информацию и разрешать конфликтные ситуации в случае наличия таковых.





Что касается медицинских осмотров, разумным подходом является использование возможностей телемедицины — дистанционные автоматизированные медосмотры, когда врач сидит в своем кабинете, а водители находятся перед специальным аппаратом, который может стоять в автопарке, на заправке, на вокзале и в любом другом месте. Современные технические возможности позволяют выполнять все действия, требуемые для медицинского осмотра, дистанционно под онлайн-видео-наблюдением врача», — говорят в Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси.





Такси «Командир»

Своим видением ситуации с Onliner поделились в такси «Командир».





— Исходя из нашего 10-летнего опыта работы в такси, анализируя недочеты законодательства и проблемы, с которыми мы сталкиваемся как перевозчики и как диспетчерская служба, которая работает в крупных и мелких городах, предлагаем свое решение проблем, — отметили там.





Как решить проблемы перевозчиков (по версии такси «Командир»)

Возложить на водителя больше ответственности по соблюдению законодательства в плане штрафов. Проще говоря, водитель несет ответственность, как только выехал на линию: за исправность автомобиля, за включение таксометра, за страховку и техосмотр, за свое состояние. Если водитель не понимает, что машина поломана, и не имеет понятия, как она устроена — это «наездник».





Отказаться от таксометров и СККО, которые доставляют постоянные проблемы при обслуживании (зависание, поверки, прочие контроли). Если оставляем таксометры, то организация, которая занимается обслуживанием, должна сама выезжать на место, где находится автомобиль, для оказания техподдержки либо содержать штат круглосуточной техподдержки, поскольку перевозчики сталкиваются с проблемой поломки таксометра, условно, в субботу вечером — и жди до понедельника. При отмене таксометров деньги, которые уплачивает перевозчик за обслуживание таксометра и СККО, можно включить в налоги.





Налог необходимо сделать фиксированным на автомобиль, при этом автомобиль обязательно должен быть оклеен пленкой (магниты и просто «шашка» на крыше запрещены). Убрав таксометры и СККО, можно сбалансировать налог на автомобиль.





Контроль за такси возложить и на сотрудников ГАИ. Выявили нарушения — передали в транспортную инспекцию.





Если сделать налог на машину и отменить таксометры, то сотрудники госорганов в случае жалобы пассажира будут проверять только уплату налога и оклейку автомобиля. Проще говоря, водитель налог уплатил — пассажир пусть обращается в суд.





В малых городах сложно выявит нелегала. Водитель, который чуть-чуть обладает умом (таких в такси сейчас мало), даст свой номер телефона и будет ездить как гражданский автомобиль.

Утвердить минимальный возраст таксиста: от 30 лет. Изменится понимание жизни. К тому же он до этого возраста, возможно, поработает на госпредприятии и узнает об ответственности. Скоро в ЖКХ будет проблема с водителями мусоровозов и ассенизаторских машин, поскольку молодые люди идут в такси.

Как решить проблемы диспетчерской службы (по версии такси «Командир»)

Нет регулятора рынка: это приведет к монополии и к тому, с чем столкнулись пользователи «Яндекс Go»: какой-то повышенный спрос пишет, при этом подача машины — 3 минуты. Если «Яндекс» вводит повышенный спрос, тогда какие вопросы к подорожанию топлива? Высокий спрос.

Необходимо на законодательном уровне урегулировать нижний предел стоимости поездок с градацией по численности населения города. Пример: город с численностью населения от 200 тыс. до 1 млн — поездки от 4 рублей; город с населением от 50 тыс. до 200 тыс. — поездки от 3,5 рубля. Увеличение стоимости поездки не должно быть более 50% от минимальной цены, если говорить про повышенный спрос или выходные и праздники. Цену должно регулировать

государство.









Расчет стоимости поездки производить, как производят все сейчас — по мобильному телефону. Как показала практика, это правильнее, чем использовать таксометр, который накручивают частники на вокзале.





Первыми, кто начнет возмущаться, будет «Яндекс», если государство урегулирует нижнюю планку цены, поскольку политика «Яндекса» — быть всегда дешевле. Но, как показала практика, все пользователи «Яндекса» и руководители диспетчерских служб увидели, что «Яндекс» не совершенен.



